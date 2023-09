¿Orgullo nacional? Marbelle reveló quién se merece este título entre ella y Margarita Rosa de Francisco

Marbelle es una de las cantantes más reconocidas de la esfera de la esfera del entretenimiento, pues se ha destacado desde muy corta edad en la industria musical. Además, su amplio reconocimiento le permitió ser parte de la televisión colombiana a partir de su propia producción ‘Amor sincero’. Sin embargo, esta no fue la única, pues años más tarde participó en ‘MasterChef Celebrity’ y ‘La Descarga’. Recientemente, la intérprete de música popular llamó la atención, precisamente por referirse a Margarita Rosa de Francisco, luego de su premio como mejor actriz en el Festival de Venecia.

Sin duda, Marbelle es una de las personalidades más activas en plataformas digitales, pues más allá de mostrar la serie de shows de los que hace parte, también no ha tenido problema alguno en referirse al gobierno actual. Aunque para muchos ha logrado generar molestia debido a las despectivas declaraciones que realiza, siendo así blanco de críticas en repetidas ocasiones.

En una de sus más recientes apariciones la artista mostró su admiración e incluso dejó ver quién es el orgullo nacional. Todo se dio luego de que se refiriera al premio a mejor actriz el cual ganó Margarita Rosa durante el Festival de Venecia. En medio de este hecho la intérprete de ‘Adicta al dolor’ generó varias sorpresas entre sus fans. Si bien, esa fue el único momento en que se refirió al tema, la también actriz no tuvo problema alguno en compartir una encuesta que se estaba haciendo a través de la plataforma ‘X’.

A lo largo de estas se mostraron dos imágenes una de Marbelle y otra de Margarita Rosa en donde los internautas tenían que votar por quien consideraban resultaba ser el orgullo nacional. Si bien, las opiniones resultaron divididas en redes sociales, horas más tarde de su viralización no pasó desapercibida por la artista, tanto así que decidió referirse al tema, dejando claro que a quien tanto criticó resultó ser uno de los mayores orgullos nacionales: “Obvio, Margarita”, reiteró la cantante.

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar entre malos y buenos, pues dejando claro que se imaginaron todo menos el tener que ver este tipo de situaciones. Sin embargo, varios no dudaron en destacar que más allá de la serie de comentarios que ha realizado en contra de Margarita y también hacia el gobierno, esto no ha sido impedimento para que sepa reconocer no solo el talento que tiene la actriz y escritora sino también este aplaudido reconocimiento.