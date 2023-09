¿Estuvo a punto de quedarse afuera de la de ‘Pasión de gavilanes’? Así fue el giro del personaje de Michel Brown

Misael Browarnik Beiguel, más conocido como Michel Brown es un cantante y actor argentino, quien está casado con la también actriz Margarita Muñoz desde el 2013. El actor es reconocido por interpretar a Franco Reyes en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, así como sus personajes en ‘Mentiras perfectas’, ‘Pálpito’, ‘A corazón abierto’, entre otras.

La segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’ centra su historia en la vida y los romances de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo que crearon sus familias, por lo que los actores principales fueron convocados para interpretar la historia con nuevos integrantes en la producción.

Lo que llamó la atención es que en la nueva temporada fue notoria la ausencia de Franco Reyes en varios capítulos.

Lea también: ¿Qué pasó con Norma Elizondo? Hay escenas eliminadas de Danna García en ‘Pasión de gavilanes 2′

Michel Brown estuvo a punto de quedarse afuera de la segunda parte de ‘Pasión de gavilanes’

El actor reveló a Telemundo que por poco y no logra ser parte de la segunda entrega de la novela, no por falta de convocatoria, sino por otros motivos que lo llevaron a poner sobre una balanza los proyectos en los que se encontraba. “Estaba rodando una serie y había otra serie más que iba a rodar finalizando esa, iba a empalmar y esa serie no se pudo hacer, así que estoy feliz de tener la posibilidad de darle un cierre a esta historia en nuestra carrera y en nuestra vida”, comentó Michel.

El cambio de Franco Reyes en la segunda parte de ‘Pasión de Gavilanes’

Con la historia de ficción desarrollada 25 años después de la primera parte, los hijos de los protagonistas tienen sus propias historias y dramas. Es por ello que Sara Elizondo se enfrenta a la soledad amorosa por la ausencia de Franco Reyes.

En la novela el personaje al que da vida Michel Brown permanece alejado de Sarita durante 20 años luego de irse tras el nacimiento de sus dos hijos. En la trama ella cree que el abandono que vive es causado por la aparición de otra mujer en la vida de Franco, pero la verdad es que él estuvo un largo tiempo en prisión, por lo que el actor vuelve a la pantalla como un exconvicto que deberá recuperar el amor de su mujer y de sus hijos luego del largo tiempo en el que estuvieron sin él.

Lea también: Paola Rey confesó cómo hizo en pandemia para volver a grabar ‘Pasión de Gavilanes’