Paola Rey confesó cómo hizo en pandemia para volver a grabar ‘Pasión de Gavilanes’

Paola Rey es una actriz y modelo quien debutó en la televisión desde sus 16 años de edad, su reconocimiento se debe a la participación en ‘Sin límites’, ‘Corazón prohibido’, ‘La baby sister’, ‘La mujer en el espejo’ y ‘Pasión de Gavilanes’, producción en la que dio vida a Jimena Elizondo en sus dos versiones.

La novela transmitida en el 2003 sigue dando de qué hablar no solo por su retransmisión en Netflix, sino por las revelaciones de los actores harán parte y lo que no de la segunda parte.

Paola Rey compartió un curioso detalle que pocos conocían sobre lo que significó para ella el hecho de ser convocada de nuevo para interpretar una vez más a Jimena Elizondo, personaje que se caracteriza por ser una mujer bondadosa, romántica, sensible y muy ágil a la hora de salirse con la suya y no dejarse engañar tan fácilmente de los demás.

La actriz confesó que por el paso del tiempo, sus recuerdos sobre su icónico personaje no son tan claros, incluso había olvidado varias de las escenas de la primera entrega de ‘Pasión de gavilanes’ y para poder darle continuidad a Jimena, necesitaba repasar por completo la personalidad de su personaje, los gestos, ademanes y demás características que deben permanecer intactas en la nueva versión.

Es por ello que Paola decidió ver la telenovela durante la pandemia, tiempo que le dio todo el espacio necesario para ver por primera vez la producción como televidente, puesto que en su momento logró ver tan solo unas escenas al aire.

“Es que la hice hace tanto tiempo que habían cosas, realmente casi todo, que se le olvidan a uno... Me siento muy orgullosa de ser parte de una novela que ha dado la vuelta al mundo tantas veces. En el tiempo que se hizo no habían redes sociales, no había el feedback directo de los televidentes, y ahora sí me divierto mucho. Me da mucha risa ver los memes, lo que escriben, cómo la gente se divierte con la novela y mi personaje, yo me divierto con todo el mundo”, comentó en su entrevista a Autostar TV.