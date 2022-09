¿Sin hijos? Michel Brown y Margarita Muñoz dan sus razones para no ser padres

Michael Brown y Margarita Muñoz se casaron en 2013 luego de dos años de noviazgo en una sencilla e íntima boda en Cartagena. La pareja durante años ha estado enfocada en llevar a cabo una de sus pasiones, viajar por el mundo. Además, en sus proyectos actorales, en donde el argentino, actualmente, hace parte de la segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’. Por su parte, la colombiana con su participación en: ‘Dejémonos de Vargas y ahora, la veremos cada noche en las pantallas colombianas interpretando a Magdalena Arbeláez, en ‘Entre sombras’.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención de sus seguidores ahora, que la pareja se encuentra activa en las producciones colombianas, es cuando tendrán su primer hijo debido a que están próximos a cumplir 10 años juntos. Ante las constantes preguntas, la única razón por la cual no han sido padres, es porque en sus prioridades se encuentra su trabajo.

Le puede gustar: Melissa Martínez se deja ver de fiesta y cantando a grito herido

En medio de entrevista para la Revista Vea, el argentino aseguró: “En un momento fue un tema como muy latente y nos picó el bichito de tener hijos y de repente también nos empezó a pasar. Nosotros vivimos viajando, detrás de los grandes proyectos que hay, que a veces no son en el país en el que vivimos y con ese estilo de vida es muy difícil teniendo un hijo”.

Si bien, no descartó en algunos años tener hijos con Margarita, por ahora esto, no se encuentra entre sus proyectos. “En este momento nuestra prioridad es nuestra carrera, no está dentro de los planes, pero que si llega a pasar será muy bienvenido”, resaltó el actor.

También puede leer: ¿Para enamorarse o terminarle? El extraño regalo con el que un joven sorprendió a su novia

Por otro lado, sus fans se encontraban esperando las declaraciones de Margarita frente a este tema. La actriz agregó que la presión social a la que se encontraban expuestos diariamente con respecto al tema hizo que tanto ella como Brown comenzaran a pensar seriamente en tener un bebé, pero, este solo duró algunas semanas, pues, tomaron en cuenta las metas que todavía querían alcanzar antes de estrenarse como papás.

“La verdad que es algo que estábamos pensando mucho por presión social, pero en realidad así estamos muy bien y cuando vengan, vendrán con todo el amor del mundo, por ahora estamos muy tranquilos, así”, resaltó, la colombiana.

Actualmente, la pareja se encuentra más única que nunca no solo disfrutando de algún tiempo en pareja, sino también, aprovechando la oportunidad de trabajar juntos en una de las series más famosas de Netflix, ‘Palpito’.