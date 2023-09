¿Qué pasó con Norma Elizondo? Hay escenas eliminadas de Danna García en ‘Pasión de gavilanes 2’

Danna García es una actriz que desde pequeña ha demostrado los dotes que tiene para adaptarse y darle vida a distintos personajes con características muy distintas entre ellos. La colombiana al igual que sus colegas de ‘Pasión de Gavilanes’ vivió un antes y un después en su carrera artística por ser Norma Elizondo y tras volver a grabar la novela 20 años después de su primera temporada, no todo salió bien, incluso, la cantante aceptó que en postproducción tuvieron que eliminar varias de sus escenas.

Para la actriz no fue tan sencillo volver a grabar junto con sus compañeros a pesar de la felicidad y emoción de reencontrarse para volver a encarnar las dos familias que tenían tantas cosas que los distanciaban, pero donde el amor siempre fue más fuerte para sobrevivir a los cambiantes dramas de los escritores.

“No fue con los productores originales con los que yo grabé la temporada original y quiero decirles que fue difícil”, comentó Danna García, y continuó, “algún día ampliaré en el tema, pero fue difícil. Yo creo en el trabajo en equipo y creo en que todo debe ser hermoso y armonioso, pero a veces desde la misma producción es complicado. Fue muy complicado. Pero fue un resultado que dimos tanto cariño y dimos todo que lo importante es que ustedes la estén gozando”, señaló.

Danna García habló del recorte de sus escenas en ‘Pasión de Gavilanes 2′

La emisión de la telenovela por Telemundo sufrió unos cambios que los protagonistas no esperaban, puesto que varias de las escenas fueron recortadas, por lo que Danna García se refirió a las que ella grabó como Norma Elizondo y que nunca vio al aire o que simplemente salieron recortadas en edición.

“Creo que tenían mucho más material de los capítulos para emisión. Pero eso a veces pasa. Si ustedes supieran que en las películas el guion que uno recibe a la hora que llega a salas de teatro y ya lo vemos no están muchas de las escenas que se grabaron. Es normal, pasa muchísimo y en gavilanes hubo muchísimo en edición. Pero no importa, lo que van a ver igual es lindo y si no vean la primera temporada que está completa. No se cortó nada, tal cual la hicimos está”, explicó a sus seguidores por medio de un live.