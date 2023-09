“Me regaña mucho”: Melina Ramírez confesó los ‘detallitos’ que los televidentes no ven durante ‘Yo me llamo’

¿No la soportan? Esto es lo que dijeron Carlos Calero y Melina Ramírez de Amparo Grisales Captura: Caracol Televisión, Captura de pantalla Yo me llamo e Instagram Amparo Grisales, Captura de pantalla del Instagram oficial de melinaramirez90

Yo me llamo es uno de los programas de entretenimiento más icónicos del Canal Caracol, pues durante varios años se ha encargado de cautivar a los televidentes, en donde cada uno de los concursantes buscan imitar a su artista favorito para convencer a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno. Pero no solo a ellos también a los presentadores estrellas Melina Ramírez y Carlos Calero, quienes también dan su opinión y apoyo a los participantes. Sin embargo, hay varios detalles que no se ven en los capítulos, motivo por el cual Melina decidió revelar varios detalles ocultos a lo largo del reality.

La presentadora en medio de una entrevista para las redes sociales del canal, aseguró que tiene rutinas definidas en cada una de las grabaciones, pero lo primero resulta ser una oración para agradecer por todos sus proyectos: “Ponemos música, no puede faltar, le dicen el camerino de las good vibes”, según ella, varios de los integrantes del equipo llegan para distraerse y despejarse un rato.

Asimismo, la caleña resaltó que la serie de grabaciones no resultan para nada sencillas, teniendo en cuenta el tiempo que gasta arreglándose, lo que podría ser entre dos horas, pero cuando se presentan situaciones de últimos minutos podrían llegar a ser tan solo 20 minutos. Sin dejar de lado, que cada uno de sus vestuarios debe ser previamente consensuado, en donde siempre han buscado darle eco a diseñadores colombianos y así poder darle una mayor visibilidad a cada una de sus prendas.

“Me regaña mucho”, aseguró Melina, indicando que en algunas ocasiones la presentadora no se queda quieta lo que impide que su maquilladora pueda completar su trabajo de manera óptima. Y es que como no es poco el tiempo el que utilizan para prepararla, allí, busca estar al pendiente de las actividades de su hijo, jugando con él a través de una videollamada y dejarla claro que siempre está disponible para Salvador.

Además, Ramírez no deja de lado sus compromisos empresariales, pues desde hace varios años se lanzó como empresaria con su propio producto de proteína, la cual ha logrado ser todo un éxito. La presentadora indicó que trata aprovechar cada tiempo libre que tiene para realizar diversas actividades, pero estando enfocada en el programa e incluso durante sus días libres, el mejor plan resulta ser el ver sus próximos outfits teniendo en cuenta que debe seguir un estilo elegante, pues este resulta ser el lema de esta temporada en ‘Yo me llamo’.

Lo cierto es que Melina ha logrado ganarse el cariño de los televidentes gracias a su sencillez y carisma en las diversas temporadas del reality y por supuesto, su clara conexión con Calero quien es su compañero de set.