“Como si los regalaran”: Marbelle mostró su molestia ante la ‘sutileza’ y el ‘amor’ que se manejan en los aeropuertos

Marbelle recibe críticas por su nuevo look

Marbelle es una de las cantantes más importantes de la música ranchera, tecnocarrilera y pop en Colombia. Sin embargo, la música no ha sido su único talento, pues hace varios años llegó a ser parte de la televisión con su propia novela ‘Amor sincero’ y con su participación en ‘MasterChef Celebrity’. Además, no pasa desapercibida en redes sociales en donde no solo se encarga de mostrar su molestia frente a Gustavo Petro también sobre diversas situaciones como lo ocurrido en un aeropuerto con sus operadores.

Y es que la intérprete de ‘Días nublados’ suele ser muy activa a través de sus redes sociales en donde no tiene filtro alguno para referirse a ningún tema, sin importar la serie de comentarios que pueda llegar a recibir. Precisamente, en esta ocasión no resultó siendo la excepción, dejando ver no solo su molestia por los objetos personales sino también por las mascotas que viajan de esta manera.

Marbelle inició sus declaraciones indicando: “Miren la sutileza y el amor… como si los tiquetes los regalaran”. Cabe resaltar que sus declaraciones estuvieron acompañadas de un corto clip compartido por Juan Pablo Vega en el que se muestra como los operadores según él, del aeropuerto Internacional El Dorado y luego de abordar un vuelo con wingo no tienen ningún tipo de cuidado con sus objetos personales, teniendo en cuenta que varios de estos resultan ser sus instrumentos musicales.

Ante el hecho Marbelle no dudó en apoyo y por ende, mostrar su clara molestia, resaltando que si así tratan los objetos personales de los viajeros, no se querría imaginar cómo sería el trato a los animales “Después dicen que no entienden qué sucedió”, fueron las declaraciones de la artista.

Como era de esperarse la serie de comentarios por parte de sus seguidores no faltaron, revelando varias de las experiencias que ellos han tenido con diversas aerolíneas, algo que no resulta para nada sencillo, pues son varias las situaciones negativas que han vivido. Otros, por el contrario, en medio de risas indicaron que esto era por culpa de Petro, teniendo en cuenta las evidentes diferentes de la cantante con el gobernante.

¿Quién es el ‘esposo’ de Marbelle de MasterChef Celebrity?

Marbelle se dejó ver en compañía del exparticipante de MasterChef Celebrity abrazado en alguno de sus encuentros, pues en principio la imagen fue compartida por Karoll quien en medio de una dinámica de TBT con personas especiales le pidieron mostrar su mejor recuerdo con la artista. En medio de este momento, el cantante y actor resaltó: “Con mi reina hermosa que tanto amo, Marbelle”.

Horas más tarde, la intérprete de ‘Adicta al dolor’ no dudó en referirse al cariño mensaje de su gran amigo, por supuesto, mostrándole todo el cariño que siente por él asegurando que lo amaba mucho. Además, le mostró la falta que le hacía: “Te extraño demasiado esposito mío”, pues en medio de risas destacó que el “chisme” iba a empezar en 3,2,1.