Yina Calderón contó cuál de los jurados de ‘Yo me llamo’ es su ídolo

Yina Calderón le contó a sus seguidores que no solo es una gran fanática del programa ‘Yo me llamo’, sino que también reveló quién es su jurado favorito, dejando ver que admira a esta figura no solo por su trayectoria en el medio artístico, sino también por su personalidad.

La influencer se ha mantenido ocupada durante las últimas semanas a propósito de varios proyectos en los que se ha estado involucrando recientemente, desde un misterioso programa que se transmitirá en la pantalla chica hasta varias presentaciones musicales en diversos lugares del país.

Y si bien la empresaria suele tener su agenda llena de diferentes compromisos, también busca algo de tiempo para interactuar con sus seguidores, bien sea contándoles anécdotas u ocurrencias o a través dinámicas de preguntas y respuestas en Instagram.

A propósito de esto último, la influencer fue abordada por la interrogante de un seguidor, preguntándole si le caía mal Amparo Grisales, por lo que decidió aclarar que, si bien tuvo un percance con ella en el pasado, es una mujer que admira mucho, dejando entrever que es su jurado favorito en Yo me llamo.

“¿Uno que se va a poner a pelear con Amparo Grisales? ¿Cómo les explico? Esa señora parte a Colombia, ella es como una señora actriz, ella ya es una persona que tiene una carrera de la hijue***a”, contó Yina Calderón.

También resaltó que lo que más le gusta de la actriz es su personalidad fuerte: “¿Quién se va a poner a pelear con esa señora o a quién le va a caer mal si ella es cómo es? O sea, esa señora a mí me parece [que tiene] carácter, me parece chimba”.

Yina Calderón tuvo un encuentro difícil con Amparo Grisales en Yo me llamo

A pocos días del estreno de la reciente edición de Yo me llamo, Yina Calderón le contó a sus seguidores que en una oportunidad decidió presentarse en el programa para interpretar a La Tigresa del Oriente. Sin embargo, reveló que no le fue tan bien debido a las fuertes críticas que recibió de parte de Amparo Grisales.

“Hace unos años, cuando la guaracha no había llegado a mi vida ni nada, yo me presenté en Yo me llamo y esa señora [Amparo Grisales] me trató como un c*** y no me sacaron al aire de lo mal que esa señora me trató”, contó la empresaria en una de sus historias.

Seguidamente mostró un pequeño clip en el que se podía ver ensayando para el programa, enseñando parte de su atuendo, muy similar al de la cantante, mientras se escuchaba uno de sus temas en el fondo.