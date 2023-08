“Pobrecito México”: Yina Calderón abandonará Colombia para vivir en el exterior

Yina Calderón anunció en sus historias de Instagram que entre sus planes está dejar atrás Colombia para emprender nuevos rumbos. Pero no solo se tratará de un viaje regular, sino que quiere empezar una nueva vida en el exterior, específicamente en México, revelando en el proceso qué se esconde detrás de esta decisión

La influencer ha estado levantando cabeza luego de unas semanas complicadas que vivió hace poco en donde no solo tuvo que cerrar su spa, sino que también terminó la relación con su novio. Y a esto se le sumó un par de rumores sobre una supuesta deuda con un arrendatario, más la mudanza de su mamá.

Puede leer: ‘Epa Colombia’ le pidió a Yina Calderón ser la madrina de su bebé y así reaccionó la DJ

Y si bien la DJ estuvo presentando poca actividad en las redes, admitiendo que no se sentía del todo bien, igualmente se mostraba con su característico sentido del humor que tanto llama la atención de sus seguidores.

A propósito de esto, la joven se mostró abierta a responder todo tipo de preguntas relacionadas con varios aspectos de su vida: desde detalles laborales con sus emprendimientos y sus canciones hasta áreas más personales.

Y una de las interrogantes que más destacaron de la sesión fue la de un seguidor que le preguntó cuáles eran sus planes a corto plazo. Y si bien la joven desglosó algunos de ellos, hubo uno realmente sobresaliente para muchos: un proceso migratorio para hacer nueva vida en México.

“Se los digo de corazón, no se los había dicho: quiero irme a vivir a México. No porque no quiera a Colombia, amo a Colombia, ustedes me han dado lo mejor, me han dado todo, este país es una chimba, pero quiero como abrirme puertas en otro lugar también, a futuro. Pobrecito México”, confesó Yina Calderón en su historia.

Lea también: Yina Calderón reveló todo lo que pasó entre ella y Nico Hernández: “Me lo chupé, lo acepto”

Yina Calderón tiene varios planes para este año

Si bien dejó claro que su viaje a México no ocurrirá muy pronto, sí compartió qué objetivos tiene pensado cumplir para este año, dejando ver que no solo abarcará asuntos laborales, sino también un par de caprichos lujosos.

En cuanto a darse gustos, la DJ mencionó que quiere comprar un nuevo vehículo y conocer un nuevo país en Centroamérica: “quiero comprarme otra camioneta, quiero conocer República Dominicana, que nunca he ido”.

En el ámbito laboral, Yina Calderón anunció que quiere seguir adelante con nuevos productos de su emprendimiento de fajas, además de concretar un proyecto misterioso que tiene entre manos: “quiero sacar dos fajas nuevas, que ya las saco mañana (...) Y concretar un proyectico que luego les cuento”.