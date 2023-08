¿Cambió de bando? Yina Calderón reveló que le gustaría intimar con esta famosa colombiana

Yina Calderón realizó unas polémicas declaraciones junto a su hermana, Leonela, revelando que le gustaría intimar con una famosa colombiana, no solo por su físico, sino también por su personalidad. También aprovechó para arrojar sospechas respecto a la presunta homosexualidad de una reconocida presentadora del país, asegurando que hay indicios al respecto.

La DJ ha dejado ver durante las últimas semanas que no ha estado en su mejor momento, tratándose de recuperar del cierre de su spa, de la ruptura con su pareja y de una serie de rumores que la dejaron mal parada en relación a unas deudas con una inmobiliaria.

Sin embargo, de cara a los últimos días ha estado un poco más alegre, dejando ver que a pesar de los malos ratos sonríe porque se avecinan nuevos proyectos interesantes en su vida, desde un nuevo programa hasta un viaje migratorio.

Y ahora que se encuentra más activa, Yina Calderón protagonizó una serie de historias junto a su hermana, Leonela, en donde discuten sobre varios temas, entre ellos con qué personalidades del mundo del espectáculo colombiano se casarían, se acostarían o matarían.

La empresaria de fajas no tuvo tapujos en confesar que le quitaría la vida al streamer ‘WestCol, se casaría con ‘La Liendra’ y tendría una noche de pasión con Nicolás Arrieta.

Pero más adelante, la joven reveló que, si tuviera que “amanecer” con una mujer de la farándula colombiana, sería con la presentadora Laura Acuña, confesando que le gusta su carácter: “una flaca brava”.

Yina Calderón sospecha de la homosexualidad de esta reconocida presentadora colombiana

Durante la misma conversación, la DJ aprovechó la dinámica para proponerle a su hermana el mismo escenario en donde debía casarse, acostarse y matar a una celebridad. Y a propósito de que el nombre de una presentadora colombiana se atravesó, Yina Calderón tomó la oportunidad para dejar ver que realmente podría ser homosexual.

Y es que, según la empresaria, Jessica Cediel tiene muchos detalles que indicarían que le gustan las mujeres, desglosando su hipótesis en una historia de Instagram.

“Esto no es real, no es garantizado, no es cierto, es lo que yo creo: yo no sé porque yo creo que ella es gay, que ella en realidad es lesbi. Por eso nunca se le conocen novios, porque a ella en realidad le gustan las niñas”, comentó.

Sin embargo, también aclaró que no tiene nada en contra de Cediel o los homosexuales, indicando que la presentadora le cae muy bien.