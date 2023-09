Barragán no deja de sorprender y es el primero del Top 10 de ‘MasterChef’ en quitarse el delantal negro

El capítulo 92 de MasterChef Celebrity Colombia, concurso culinario de RCN Televisión, le dio a los televidentes uno de los momentos más conmovedores que se han vivido hasta el momento en la competencia, el cual inesperadamente para muchos solo pudo ser logrado con la unión de fuerzas y conocimientos en la cocina de Diego Sáenz y Juan Pablo Barragán.

‘Tres pa’ tres’, fue el nombre de las bebidas a base de café con la que esta pareja de actores logró deleitar y complacer los exigentes paladares de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier; preparaciones que tenían algunas infusiones, como hierbabuena y menta; además de algunas notas de naranja.

Sus recetas para sorpresa de muchos fueron las más destacadas del episodio transmitido la noche de este martes 5 de septiembre, mezclas con cafeína que los hicieron merecedores de una cuchara en sus delantales, siendo esta la tercera para Barragán quien se convierte en el primer cocinero en subir al balcón y ser el primer clasificado al ‘Top 9′.

“Que bonito llorar de alegría. Tengo una emoción a flor de piel y me siento orgulloso de haber logrado las tres cucharas. Tuve una buena dupla con alguien que no había trabajado por cosas del destino. Me da mucho orgullo porque yo soy uno de los más bajitos en el sentido de la cocina y le metí la pata para subir al balcón”, afirmó entre lágrimas de felicidad el bogotano.

“Se la dedico al ‘parche’; siempre les digo que en el camino uno va a encontrar gente que le dice a uno que no, que es flojo; pero eso no quiere decir que uno no pueda superar esa línea”, añadió.

