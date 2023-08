Diego Sáenz cumplió nueva norma de ‘MasterChef Colombia’ con jugada maestra

‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, pero también de sus grandes diferencias.

Puede leer: “Triple papito”: Christopher Carpentier de ‘MasterChef Colombia’ desata los halagos

El músico Diego Sáenz estuvo ausente en los programas que se grabaron desde la plaza principal y del desierto de Villa de Leyva —específicamente las ediciones 70 y 71— por lo que sobre él recaería la nueva ley de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en la que tras una inasistencia llegarían no solo con el delantal negro, sino que no tendrían derecho a ir a reto de salvación.

Diego Sáenz reapareció en el capítulo 72 y a diferencia del creador de contenido Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en redes sociales como ‘El Negrito’ y la actriz Daniela Tapia, a él no se le sometió a votación para librarse del reto.

La edición inició con un reto en que solo tendrían 30 segundos para acudir a tres neveras y hacer una preparación con el contenido que estas tenían, pero para decidir quiénes pasarían a cada una de las neveras, así como de primeros le pidieron a la locutora Natalia Sanint.

“A mi no me gusta estas decisiones, de ganarse enemigos acá”

Ante la negativa de Natalia Sanint le consultaron a Diego Sáenz si él quería, por lo que no dudó en hacerlo y además en aplicar su estrategia para irse al reto de eliminación y así tener una competencia menos fuerte para salvarse.

“Como yo no tengo hoy la oportunidad de salvarme, tengo que pensar, de los que están ahí, con quién me quisiera enfrentarme y que me quede un poquito más fácil que no me eliminen”

— Diego Sáenz