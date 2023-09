¿Quién te conoce Shakira? ‘Amparito’ demostró que su talento está intacto y zarandeó sus caderas en ‘Yo Me Llamo’

Amparo Grisales 'Yo Me Llamo' Caracol Televisión

Amparo Grisales no deja de sorprender a los televidentes de ‘Yo Me Llamo’, no solo por sus exigencias y estrictos parámetros al momento de calificar, a esto se le suma sus inesperadas reacciones cuando uno de los imitadores logra hacerla erizar. Precisamente los televidentes de Caracol Televisión llenaron de elogios a la manizaleña por la manera en que movió su ‘cinturita’ frente a las cámaras.

Durante las 9 temporadas en las que ‘Amparito’ ha fungido como jurado, han sido pocos los dobles que han logrado hacer parar de su silla a la diva de Colombia, y ponerla a bailar hasta el cansancio con su presentación. El encargado de realizar esta proeza, el concursante que se ha tomado la tarea de ser la idéntica imagen del estadounidense Elvis Crespo.

La canción ‘Pintame’, fue la seleccionada por el participante, para poner a gozar a la audiencia y los jurados; misión que logró con creces, tanto así que al finalizar su interpretación Grisales movió sus caderas como si estuviese siendo poseída por la mismísima Shakira. Aunque no todo fue color de rosa, puesto que ‘Amparito’, no estuvo para nada contenta con la elección de la peluca, sugerencia que fue respaldada por muchos internautas que reaccionaron a la apariencia del personaje con decenas de memes.

Fue tal el zarandeo y el sabor de la mujer de 66 años, que incluso Pipe Bueno quedó hipnotizado con los movimientos de su compañera, misma que fue contundente y les hizo saber que, a pesar de su edad, aún se mantiene “elástica”; además de tener un estado físico envidiable.

