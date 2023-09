¡Suenan campanas! Alina Lozano y Jim Velásquez, cada vez más cerca al altar, ya tienen el lugar y la fecha de su matrimonio

Alina Lozano y Jim Velásquez conforman una de las parejas más mediáticas de la esfera del entretenimiento en la actualidad, los dos actores han sido el centro de atención desde que se conoció que su romance, pues, muchos cuestionaron su diferencia de edad. El amor entre la pareja sería tal que en medio de una entrevista con Bravísimo, el joven de 23 años le propuso matrimonio a la actriz de 54 años frente a las cámaras.

El momento de la pedida de mano quedó televisado y por supuesto se convirtió en tendencia, incluso muchos llegaron a especular que todo se trataba de una actuación, pues nadie esperaba que el compromiso entre los actores fuera en serio. Sin embargo, tanto Alina como Jim defendieron su relación de todos los detractores.

Sin embargo, y como en toda relación, la pareja de actores no se escapó de vivir de una crisis que los habría llevado a terminar si compromiso. Fue la propia Alina quien compartió esta noticia por medio de sus redes sociales apenas unas semanas, donde contó que el hecho de haber expuesto públicamente su romance fue lo que detonó en que se viera afectado.

No obstante, las redes sociales y los medios de comunicación fueron testigos de su reconciliación en medio de un viaje a Cartagena donde la pareja tuvo un romántico momento para ‘casarse’ de forma simbólica en la playa. Los actores confirmaron su reconciliación y en medio de una entrevista con el programa de Lo Sé Todo contaron que “Volvimos oficialmente. Jim me dio el gusto porque yo quería casarme en la playa. Me dijo: ‘¿Quieres casarte en la playa?’, y lo improvisamos todo. Yo salí corriendo como una loca”.

Jim Velásquez y Alina Lozano ya tendrían fecha y lugar para su boda

En medio de la misma entrevista, el joven actor confesó que aunque la ceremonia en la playa fue muy especial para ambos, todavía no se ha llevado a cabo la boda oficial; sin embargo, aseguró que ya tienen pensado el lugar y la fecha tentativa en la que se casarían.

“Lo que hicimos fue una ceremonia en la playa, pero el matrimonio oficial va a ser en Villa de Leyva en noviembre. No tenemos el día exacto, pero va a ser en noviembre”, aseguró Jim.

De la misma manera, aprovecharon para reiterar que su compromiso es verdadero contrario a lo que muchos especulan que se trataba de un montaje. “Estamos de corazón”, fueron las palabras del actor.