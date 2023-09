Con la bendición de la ‘suegrita’: Alina Lozano y Jim Velásquez se ‘casaron’ durante su viaje a Cartagena

Alina Lozano y Jim Velásquez se han convertido en una de las parejas más polémicas de la esfera digital, pues desde que se confirmó su relación la serie de críticas no se han hecho esperar debido no solo a la diferencia de edad con la que cuenta sino también que para muchos, simplemente se trataría de una estrategia de marketing. Sin embargo, en medio de lágrimas hace varias semanas, la actriz confirmó su ruptura con el joven, pero desde hace varios días se les ha visto juntos en Cartagena, lugar en el que resultaron casándose en compañía de la suegra de Alina.

Aunque ambos a través de sus redes sociales habían dejado claro que su relación no iba más debido a algunas situaciones en donde la exnovia de Velásquez resultó implicada, además del miedo de Alina por llegar al altar. Y es que contra todo pronóstico el creador de contenido “convenció” a Alina para irse con él y su mamá. Luego de varios videos grabados en los sitios más icónicos de la ciudad amurallada, con los que facturarían muy bien, un inesperado momento surgió.

Al inicio del video compartieron con sus fans que se encontraban frente al mar en donde Alina aseguró: “Dicen que nos despedimos más que los hermanos gasca, pero ellos siempre vuelven y nosotros volvimos”. Seguidamente, la actriz aprovechó la vista y el momento para agradecerle a su suegra por la relación que han logrado construir y el cariño que le ha mostrado. En medio de este momento, Jim no dudó en pedirle matrimonio a su pareja, aceptando y Lozano hizo lo mismo, pero destacó que no tenía el anillo porque se trataba de una ceremonia simbólica.

Luego la pareja selló su unión con un beso en donde Alina a punto de llorar, destacó: “mientras la vida nos une y el amor nos encuentre siempre”. Por su parte, Jim indicó que se comprometía a estar con ella en la salud, enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Finalmente, Alina le pidió a su pareja ir a celebrar ya sea en el mar, con una cena o cualquier otro tipo de plan, sin embargo, Jim ya tenía claro su plan en donde la pasión resultó siendo la protagonista.

Lo cierto es que la serie de comentarios por parte de sus seguidores no se han hecho esperar felicitando a la pareja no solo por su regreso sino también de por su matrimonio simbólico, pues varias de sus fans destacaron que no hay mejor lugar para poder sellar su unión que esta. Por otro lado, varios destacaron que tanto Alina como Jim han logrado confundirlos a tal punto que ya no saben si realmente su amor es verdadero o solo se trata de marketing con el fin de seguir dándose a conocer a través de sus redes sociales.