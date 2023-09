“Esa gótica que me salvó la vida”: Alina Lozano pasó susto durante su viaje y Jim Velásquez fue su salvación

Alina Lozano y Jim Velásquez son una de las parejas más reconocidas en la esfera digital, teniendo en cuenta la polémica que se generó al revelar su relación amorosa, pues tomó por sorpresa a varios el hecho de su diferencia de edad de más de 23 años, en donde pensaron que simplemente se trataba de un proyecto actoral. Sin embargo, esta situación pasó a un segundo nivel, pues se casaron en una ceremonia simbólica durante su más reciente viaje a Cartagena en compañía de la mamá del novio.

Pero, la serie de contenidos no pararon allí, generando risas entre sus seguidores, pues la pareja ha dejado claro que se le mide a lo que sea, sin importar las críticas que puedan llegar a recibir. En su más reciente video compartido a través de sus redes sociales, la actriz mostró el incidente que vivió mientras que disfrutaba de las playas de la ciudad Amarullada y que gracias a Jim no resultó con grandes complicaciones.

De acuerdo con el corto clip mientras que Lozano disfrutaba y se relajaba en el mar, un animal, al parecer, la ‘picó', motivo por el cual tuvo que salir cuanto antes del mar, mientras que trataba de calmarse llegó su pareja Jim a quien le indicó: “Me picó, me picó, una anguila”. En medio de su desesperación le pidió a su novio que hiciera una de sus necesidades sobre ella, con el fin de que el efecto pasara de largo y así no lograra afectarla del todo.

Por su parte, Jim se remitió a pedir una ambulancia, en donde Lozano indicó: “Necesito el baño de oro, oríname en la pierna”. Ante la negativa de Velásquez, la actriz reiteró que entonces le pediría a uno de los salvavidas realizar este acto. Luego de la constante presión, el joven decidió realizar este acto a ojo público y Alina no dudó en agradecerle.

Finalmente, la actriz reiteró: “Esa gotica que me salvó la vida” y de paso agradeciéndole a su pareja por según ella, haberla salvado de una situación mucho peor. Como era de esperarse, los comentarios tanto positivos como negativos no se hicieron esperar, destacando el nivel de creatividad que tiene ambos, pues no resulta para nada sencillo, crear contenido continuamente.