Usó cloro para blanquearse: La cruda revelación de Miss Buenaventura

Durante el pasado fin de semana, el país fue testigo de una nueva elección para representar la belleza colombiana en el certamen Miss Universo. Aunque Casanare fue la ganadora, Miss Buenaventura se ha llevado todos los elogios por su belleza y naturalidad. Tanto así que, Lina Hurtado ha acaparado los titulares del país por su testimonio de vida.

Hurtado, precisamente habló tras la finalización del concurso y reveló que en su niñez y juventud vivió duros momentos como consecuencia del racismo. Tanto así que, no se sentía orgullosa de su color de piel y en ocasiones hasta usó cloro para poder blanquarse. Hoy en día, ella es una de las representantes de la cultura Afro en el país.

“Mis papás trataron en lo posible de mostrarme lo valioso que era ser una mujer negra, de cuánto me tenía que amar y aceptarme. Pero los niños eran crueles, había ‘bullying’ y me costaba aceptarme tal y como era. Siempre llegaba del colegio con ganas de arrancarme la piel y fue un proceso difícil”, recordó.

En esa misma línea Hurtado reconoció que el proceso de aceptación personal fue duro y que tenía la concepción de que ser blanca era bueno y ser negra algo malo. “Lo hacía a escondidas de mis padres. Y lo usaba porque se supone que es un blanqueador y lo blanco era lo bueno. Siendo niña y en medio de lo ilógico que podía ser me lo aplicaba y me frotaba. Y me hice mucho daño en la piel”, agregó.

¿Cuál fue la reacción de Miss Buenaventura al perder?

En su cuenta oficial de Instagram la concursante subió una publicación que dejó a muchos sorprendidos. En una foto tipo selfie, Lina compartió un espacio en el que estaba comiendo con tras personas. “Por aquí estamos felices” fue el mensaje que dejó Miss Buenaventura, muy sonriente. Lo que sin duda demuestra que celebra el triunfo de su compañera sin rencores.