¿Se le acabó el cuarto de hora a ‘Amparito’? Carlos Calero catalogó de reina a Symphony y la ‘diva’ se le regó

El reality musical de Caracol Televisión tuvo varios momentos destacables en el episodio 27 transmitido la noche de este lunes 4 de septiembre; capítulo en el que ‘ Amparito’, César Escola, Pipe Bueno y la inteligencia artificial Symphony, no pudieron llegar a un mutuo acuerdo en muchas ocasiones; hecho que desató bastantes desacuerdos desde el inicio de la transmisión.

Previo a que empezaran las audiciones de algunos de los 36 participantes que iniciaron con el camino para convertirse en el doble perfecto de su artista favorito, el presentador Carlos Calero realizó un comentario que sacó de sus casillas a la ‘Diva de Colombia’, el cual estaba relacionado con las habilidades de la inteligencia artificial que tiene la labor de definir cuál de los cantantes es meritorio de un jugoso premio, acorde a una evaluación sobre su entonación y afinación.

“Saludemos a nuestra reina Symphony”, fueron las palabras de ‘Calerito’, para darle la bienvenida a esta tecnológica jurada, suceso que no le gusto ni poquito a la actriz manizaleña, quien no dudo en un instante en contradecir al barranquillero, a quién le reprochó la catalogación monárquica con la que describió al mecanismo digital, quien para ella no puede ser dueña de ningún tipo de reino:“No podrá, porque a ella le falta pasión y a mí me sobra pasión. Tiene la cara muy fría, puro código y puro cable, yo sí tengo corazón”, afirmó ‘Amparito’.

Lo cierto es que en las redes sociales no pasaron de ‘agache’ el reclamo de la talentosa mujer de 66 años, y el suceso desató decenas de memes y comentarios en ‘X’, anteriormente Twitter.

#YoMeLlamo la amparo toda asustada que la vayan a cambiar por la IA pic.twitter.com/3VFpIWYrNc — 𝒮𝓌𝑒𝑒𝓉 🇨🇴🍓 (@HitLies00) September 5, 2023

Bueno y amparo pelea con todo el mundo hasta con la IA #yomellamo — Jax 🖤 (@Louis31241167) September 5, 2023