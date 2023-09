¿Robo de identidad? Confunden a Camilo con esta celebridad colombiana en pleno aeropuerto

Camilo se llevó una curiosa sorpresa en un aeropuerto en España tras ser confundido con una celebridad colombiana por uno de los agentes de migración del lugar, dando pie a una curiosa anécdota que el joven no olvidará en mucho tiempo. También aprovechó para lanzar un dato histórico de interés relacionado con este tema.

El cantante se ha mantenido bastante ocupado durante los últimos días viajando a varias partes del mundo con distintos fines: desde Japón para realizar un par de presentaciones y disfrutar de la cultura del país oriental, hasta India para terminar de afianzar una interesante colaboración con un músico local.

Y durante su paso por España las cosas también se pusieron interesantes, específicamente en un aeropuerto en donde tuvo una curiosa conversación en donde terminó siendo confundido con una reconocida figura del mundo del espectáculo colombiano: él mismo.

“Había un oficial de migración, y me ve y me dice: ‘qué buen bigote tienes’. Le digo yo:’ muchas gracias’. El tipo me dice: ‘¿cómo te lo peinas?’. Le digo yo: con una cera, bla, bla bla. Entonces el tipo en un momento me dice: ‘sí, muy estilo como el cantante este, Camilo’. Y le digo yo: ‘efectivamente, como el de Camilo’”, comenzó a narrar el colombiano.

Pero las cosas se tornaron más curiosas cuando el intérprete de ‘Millones’ le entrega el pasaporte y ve sus datos de identidad, quedando atónito porque también se llama Camilo y viene de Colombia, sin caer en cuenta que realmente se trata del cantante en cuestión.

“El tipo dice: ‘Ah, mira, colombiano. Como Camilo también, ¿qué casualidad, no? (...) Y te llamas Camilo también’”, dijo español en el aeropuerto mientras quedaba atónito por la casualidad. Y a esto se le sumó el hecho de que como llevaba consigo un instrumento de cuerdas también tuviera esa ‘conexión’.

Camilo casi pasó desapercibido

De acuerdo con las historias del colombiano, hasta este punto y con todas las “casualidades”, el oficial de migración no terminaba de identificar a Camilo, así que luego de acabar con el procedimiento terminó despidiéndose de él.

Sin embargo, el hombre terminó identificándolo luego de que un niño en el aeropuerto le pidiera una foto. “Es que tú eres Camilo”, exclamó el trabajador del lugar quien posteriormente también le pidió una foto.

Para finalizar, el artista terminó arrojando un dato de interés con el que se sintió identificado a propósito de toda esta confusión.

“Eso me dio mucha risa porque yo antes había escuchado una historia de que Charles Chaplin se inscribió en un concurso de imitación de Charles Chaplin y quedó de segundo. Esa es la mejor historia del mundo”, concluyó.