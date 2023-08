“Hipócrita”: Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños en acalorada discusión en ‘MasterChef Colombia’

‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, pero también de la rivalidad y las estrategias.

El capítulo 75 ha sido más que explosivo, pues una serie de ventajas asignadas por suerte al principio de la edición que definiría tiempo de preparación, tiempo para ir a la despensa, cambios de pareja y asignación de delantal negro en caso de recibirlo, eran parte de ellas.

Al principio Diego Sáenz y Martha Isabel Bolaños quedaron en pareja, pero cuando el creador de contenido Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en las redes sociales como ‘El Negrito’, y Biassini Segura pasaron les tocó intercambiar parejas, y es así como enviaron a Natalia Sanint a acompañar a Marth Isabel, mientras que Diego con Carolina Acevedo.

A los minutos empezó la discordia, pues Diego Sáenz y Martha Isabel Bolaños ya habían hablado de cocinar mal y ponerle el delantal a Carolina Acevedo. Diego cambió de estación con esa información y desencadenó un quiebre delante de los fogones.

Las miradas entre una estación y la otra iban y venían, pues se debatía uno de los momentos con más tensión de la competencia. Momentos después Carolina Acevedo les consultó a los chefs Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch si era válido lo que quería hacer Martha Isabel a lo que le contestaron que sí.

Diego fue hasta donde Martha Isabel a preguntar si de verdad iba a cocinar o ya había decidido ponerle el delantal negro, pues Natalia Sanint no estaba de acuerdo y muy incómoda con la situación. De regreso pasó por la estación de Daniela Tapia y Zulma Rey en una actitud que no fue desapercibida.

El reto siguió su curso, a los 50 minutos terminó y cada pareja fue pasando al atril quedando la de Daniela Tapia y Zulma Rey de última, pero ellas tenían la ventaja de no ser sentenciadas. Por lo que como era de esperarse Martha Isabel Bolaños y Natalia Sanint terminaron siendo las escogidas.

Martha Isabel Bolaños quiso aprovechar la oportunidad de desquitarse por la vez que Carolina Acevedo le asignó solo 30 minutos para poder cocinar, y en reiteradas oportunidades recordó que simplemente es parte del juego.

Seguidamente Diego Sáenz le echó en cara a Martha Isabel que su intención desde el principio era ponerle sí o sí el delantal a Carolina, pero ella le recordó que él quería ponérselo a Daniela Tapia y Zulma Rey, como lo vio toda Colombia en cámara, pero él negó tal cosa.

“Nos quería poner delantal negro a nosotras que no nos metemos con nadie. ¿Él no es que es tan estratega? ¿Por qué no le pone el delantal a Adrián o se lo pone a Nela?”

— Zulma Rey