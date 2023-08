Jhonny Rivera tomó radical decisión para defender a su joven novia de quienes quieren hacerle daño

Desde su relación con Luz Galeano, los fanáticos del pereirano Jhonny Rivera no conocían nada sobre el ‘corazoncito’ del cantante de música popular, hasta que días atrás el mismo artista confirmara su relación con la caucana Jenny López, a quien le lleva casi 30 años de diferencia, pero quien ha sido uno de los apoyos más grandes en esta etapa de la carrera del intérprete de ‘Te Amo en Silencio’, pareja que no ha mostrado su cotidianidad en las redes sociales, hecho rechazado por gran parte de sus seguidores.

Aunque la caucana y el risaraldense confirmaron hace pocos meses su vínculo amoroso, desde hace ya varios meses ambos han trabajado codo a codo en el ámbito musical, labor que los llevó recientemente a cumplir una de las metas más grandes en sus vidas, realizar un apoteósico y monumental concierto en Pereira, ciudad que crio y vio crecer a este referente del despecho en Colombia.

A pesar de publicar varias fotografías sobre este evento, para algunos fanáticos y detractores de esta pareja, no les es suficiente; y algunos de ellos han creado varios rumores web en los que indican que este amorío no es real y que en realidad se trata de una estrategia de mercadeo para beneficiar a López. De esto salió a hablar recientemente el padre de Andy Rivera, quien aprovechó para llenar de elogios a su media naranja:

“A mí no me da pena presumir de ella, al contrario, me siento muy orgulloso, porque es una mujer muy bonita y muy talentosa. Pero evito subir fotos y muchas cosas, porque cada vez que publicó algo, se va una cantidad de gente a ofenderla y a decirnos muchas cosas. Si lo hago, pero hay que ser prudente con la gente que no está tan de acuerdo y respetar un poquito ese punto de vista”, manifestó el artista en las Historias de su cuenta de Instagram, lugar en el que lo siguen 3,2 millones de navegantes digitales.

