“Me han insultado como han querido”: Jenny López, novia de Jhonny Rivera se defendió de quienes la llamaron mentirosa

Jenny López se ha hecho tendencia en las redes sociales luego de que se conociera que es la novia de Jhonny Rivera, el famoso cantante de música popular. La joven de 20 años ha acaparado la atención de miles de personas, quienes cuestionan el romance con el intérprete debido a su diferencia de edad.

No obstante, la cantante ha dicho estar bastante comprometida con su relación y de la misma forma Jhonny ha dicho estar muy en serio con ella. Sin embargo, la pareja no solo sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su amor, sino que además sorprendieron al contar en medio de una entrevista con el programa de la Red, del canal Caracol, que Jhonny había sido el primer hombre con el que la cantante se había besado.

Este comentario retumbó entre los fanáticos de ambos artistas, quienes cuestionaron la verdad de los hechos. Fue por ello que la joven decidió hacer un video en el que se defendió de las críticas de las demás personas, “me impresiona, me han llegado muchos comentarios del tema”, aseguró la artista.

“Voy a hablar del tema porque siento que a veces la gente es un poco grosera con sus palabras y juzgan sin saber”, continuó la cantante. Jenny además optó por pedir el testimonio de su madre para que la respaldara en su versión sobre que nunca antes ha tenido pareja sentimental, a lo que la mamá de López afirmó que nunca antes la joven había tenido novio.

“Yo he sido una niña también cuidada que ha sido todo un proceso salir hasta con mis amigas, ahora para salir con cualquier persona, y así hubiera sido así, no tengo por qué dar explicaciones de mi vida privada. Pero es increíble la cantidad de gente que me insulta por suponer que mi vida es igual a la de la mayoría”, declaró la cantante.