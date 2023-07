“Para mí es un papasito”: Novia de Jhonny Rivera confesó si está con el cantante por la fama y que piensan sus padres

Jhonny Rivera es uno de los más grandes exponentes de la música popular en Colombia, teniendo en cuenta no solo la serie de éxitos que ha tenido, sino también su amplia experiencia en este género. Además, volvió a ser noticia debido a la confirmación de su relación Jenny López, cantante que hace parte de su agrupación desde hace algún tiempo.

Luego de la revelación un sinfín de comentarios han llegado a las redes sociales tanto de Jhonny como de Jenny teniendo en cuenta la diferencia de edad la cual sería de 29 años. Por su parte, ambos se mostraron tranquilos asegurando que su relación no iba a ser cosa de redes sociales y la seguirán manteniendo como hasta ahora en privado.

Sin embargo, a través de sus respectivas cuentas de Instagram ambos se han encargado de responder algunas dudas de sus seguidores. Jenny, quien también es una cantante y hace parte de la agrupación de Rivera, fue contundente frente a quienes aseguran que está con Jhonny porque desea adquirir fama, reconocimiento y también el dinero del artista.

La joven de 20 años por medio de un clip indicó: “Sabía que iban a llegar personas con buena energía y también sabía que llegarían este tipo de comentarios, para mí si es un papasito se ganó mi corazón, el solo ver su sencillez, su nobleza”. Seguidamente, la cantante reiteró que Jhonny cuenta con excelente sentido del humor y ni que decirse de la manera en que trata a su mamá, hecho que también ha sido aplaudido por sus seguidores en repetidas ocasiones.

Asimismo, Jenny aseguró que también el amor con el que trata a los animales, a quienes están a su disposición y por supuesto, a ella, siendo estas las cosas que hicieron que el amor naciera hacia el artista. Sin embargo, dejó claro que cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera, pero resaltó que ella lo adora así, sin importar que para muchos él no sea el más guapo: “Para mí si es un papasito”.

Otros de los temas a los que se refirió fue que piensan sus padres, en donde aseguró que tanto su papá como su mamá están felices teniendo en cuenta que antes de tener una relación ya conocían a Jhonny. Además, según ella, siempre le han reiterado que quieren su felicidad y esta actualmente está junto al artista.

¿Jhonny Rivera vive con su actual pareja?

El artista a través de su cuenta de Instagram indicó que no vivo con Jenny López, “ella es mi novia no es mi esposa”, reiteró Rivera. Asimismo, confesó que ella solía quedarse algunos días con él, pero no viven todavía juntos, pues Jenny durante un buen tiempo estuvo viviendo en Cali con sus familiares y desde hace varios meses reside en Pereira mismo sitio de Jhonny, pero cada uno en sus correspondientes apartamentos.