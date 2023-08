¿Lorenzo lo alegró, pero Aleska lo entristeció? James no fue convocado en el corazón de la modelo venezolana

Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de futbolistas que trataran de consolidar el sueño mundialista de 2026 , y que enfrentarán las dos primeras fechas de las eliminatorias, en las que el seleccionado colombiano enfrentara a Venezuela y Chile. Dentro de los futbolistas destaca el nombre de J ames Rodríguez, quien vuelve a la tricolor tras destacarse en su nuevo equipo, el Sao Pablo de Brasil ; pero, aparentemente, no todo es alegría para los seguidores del ibaguereño, puesto que al parecer el jugador no hace parte del corazón de una reconocida modelo con la que se le ha relacionado.

Mese atrás muchos habían relacionado a James con la modelo venezolana Aleska Génesis, mujer de 31 años, con las que había pasado tiempo de calidad en la ciudad de Medellín, meses atrás . Ante los rumores de relación, la también creadora de contenido realizó unas declaraciones con las que pretende acabar con este cotilleo web.

“Esta es la pregunta del millón, saber si tengo o no tengo novio. La realidad es que no tengo novio, no quiero tener novio. Estoy aprovechando este tiempo para mí; tenía muchos años sin estar soltera y creo que este es el momento ideal para concentrarme en mis cosas y sacar adelante mis proyectos. Solo somos amigos. Hemos compartido varías veces, es un buen ‘chamo’ con un corazón muy bonito y una familia hermosa. Él sabe que lo quiero mucho y acá siempre tendrá a la ‘chamita’ parcera”, añadió la modelo en sus Historias de Instagram, lugar en el que posteó una imagen de ella y el ‘10′ de la ‘Tricolor’, en la celebración de uno de sus cumpleaños.

