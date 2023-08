“Tu felicidad es la mía”: Daniela Álvarez ‘llegó al altar’ pero sin Daniel Arenas, ¿afirmaron su ruptura?

Daniela Álvarez y Daniel Arenas no han dejado de ser el centro de atención en las redes sociales y los medios de comunicación, pues la relación amorosa que ambos llevan ha sido bastante cuestionada por los miles de seguidores. Pues aseguran que estarían pasando por una de las peores crisis y que incluso habían terminado hace ya varios meses, pero que aún no han decidido hacer pública su ruptura.

Estas especulaciones han estado vigentes desde hace ya varias semanas, pues los dos famosos acostumbraban a subir varias fotos suyas a las redes sociales, sin embargo, desde hace varios meses la pareja ha dejado de compartir fotos de los dos. Esto hizo que los seguidores comenzaran a preguntarse sobre si la relación habría llegado a su fin.

Entre las razones que los fanáticos que pudieron haber llevado a que la pareja tomara esta decisión estaría el nuevo trabajo que el actor santandereano tiene en el programa matutino de Hoy Día de Telemundo. Esto habría llevado a que el colombiano se tuviera que mudar a Estados Unidos y se distanciara de su novia, la modelo barranquillera.

Siguen los rumores sobre la separación de Daniela Álvarez y Daniel Arenas

No obstante, ante las especulaciones sobre si el actor y la exreina de belleza habrían llegado al final de su romance, fue la misma Daniela quien se encargó de desmentir estas afirmaciones, pues en medio de una entrevista con el programa de Lo Sé Todo, la modelo confesó que su vida sentimental estaría bastante bien y estable: “Bien, superbien. Gracias a Dios el corazón siempre ha estado bien y siempre ha estado igual que como se nota, con mucha alegría, con mucho optimismo, con muchas ganas de vivir muchas cosas en mi vida”.

Frente a las preguntas de por qué ya no publicaban fotos juntos, Daniella explicó que: “Cada quien decide si quiere mostrar su relación o si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir, y eso es muy respetable, por eso cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y bueno, es la manera en cómo hay que vivirlo, respetando también las prioridades del otro y las de uno”.

Pero pese a las declaraciones de la modelo en las que desmentía tales aseveraciones, también se conoció que recientemente la exreina asistió a un evento muy importante en el que no estuvo presente el actor santandereano, por lo que las dudas sobre su separación siguen vigentes.

En sus redes sociales, Daniela compartió varias fotos en las que se mostró bastante feliz compartiendo con su familia e incluso le dedicó un emotivo mensaje a su prima felicitándola por su boda: “Tu felicidad es la mía. Te amo prima hermosa. Dios bendiga a estos novios únicos”.

Pero como era de esperarse, los seguidores no tardaron en comentar sobre la ausencia de Arenas: “Dónde está tu novio”, “En esas fotos falta Daniel”, “Ellos no han dicho nada, pero se nota que terminaron”, “Ojalá vuelvan en algún momento” y “No veo por ningún lado a Daniel”, fueron algunas de las opiniones más relevantes.