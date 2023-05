“Hay que aprender a perdonar”: Daniela Álvarez celebró por lo alto su cumpleaños, pero su relación fue la protagonista

Daniela Álvarez es una exreina de belleza, presentadora y modelo quien ha hecho parte algunas producciones nacionales en las que se destacan: ‘Desafío Súper Humanos’, ‘Estilo RCN’, entre otros. Labores que buscó combinar con otros proyectos como lo ha sido su propia boutique la cual ha logrado ser un éxito lanzando varias colecciones.

La barranquillera estuvo de cumpleaños hace pocas horas, si bien, varios de sus seguidores pensaron que no habría una gran celebración detrás, Daniela dejó claro que esta fecha no pasaría desapercibida y aprovechó para festejar por todo lo alto en compañía de sus familiares y varios amigos en un lujoso lugar en Bogotá.

Álvarez compartió un corto video con los mejores momentos en el que agregó: “Un pedacito de mis #35″. A lo largo de este apareció el hermano de la presentadora cargando su pastel de cumpleaños mientras que ella lucia una blusa negra y un short del mismo color y por supuesto, contaba con un maquillaje que lograba resultar su belleza.

Luego de cantarle el cumpleaños le dieron paso al baile en donde varias de sus amigas se robaron el show al igual que Daniela, quien disfrutó del momento de principio a fin, no solo con sus movimientos, también a la hora de cantar, demostrando así, la serie de talentos con los que cuenta. Además, Daniela destacó que el sitio de su fiesta por coincidencia es un lugar nuevo que cumplió con cada una de sus especificaciones logrando que esta fuese todo un éxito.

Como era de esperarse la serie de comentarios por sus seguidores no faltaron, algunos enviándole los mejores deseos por este nuevo año y destacando la resiliencia que ha tenido en medio de los procesos de salud que ha enfrentado. Asimismo, no dudaron en referirse a quien presentó como su pareja ya hace algún tiempo, el presentador Daniel Arenas, pues no estuvo presente en ningún momento de la celebración.

Algunos seguidores no solo confirmaron su rompimiento también sacaron conclusiones sobre la posible situación que habría generado discordia como lo fue el beso de Arenas con su excompañera de set Adamaris López, pues a pesar de las disculpas, al parecer, Daniela no habría pasado por alto lo ocurrido.