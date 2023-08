“Estén seguros de sus decisiones”: Guajira del Desafío The Box terminó arrepentida de varios tatuajes y les buscó solución

Guajira del Desafío The Box Captura de pantalla Guajira del Desafío The Box

Guajira del Desafío The Box se convirtió en una de las participantes más destacadas a lo largo de la competencia teniendo en cuenta no solo sus habilidades deportivas, sino también su forma de ser. Y es que tanto dentro como fuera del reality de Caracol las críticas para ella no han faltado y ahora mucho más por decidir eliminar varios de sus tatuajes tomando por sorpresa a varios de sus seguidores.

Si bien, el famoso programa llegó a su fin dejando como ganadores a Sensei y Aleja, en donde los finalistas también fueron Yan y respectivamente Guajira, por supuesto, su amplia visibilidad en las redes sociales les ha permitido seguir ganándose el cariño de los televidentes, sin dejar de lado, la polémica desatada por las fuertes pullas entre Aleja y Guajira.

Y es que precisamente Kelly volvió a ser noticia a través de su cuenta de Instagram en donde reveló que deseaba eliminarse varios de sus tatuajes, aconsejando así a sus fans para que piensen muy bien antes de realizarse cualquier tipo de procedimiento, pues en algún momento se pueden llegar a arrepentir. En primer momento la participante aseguró: “20 mil al nequi a quien adivine cuantos tatuajes me voy a borrar”.

Seguidamente, Guajira reiteró que momento antes pensó que este sería un proceso bastante doloroso, pero resultó ser todo lo contrario, pues se le vio bastante cómoda mientras que la persona apta mostraba algunos detalles de este mecanismo. Uno de los que decidió borrar se encontraba en su pierna izquierda y se trataría de un sol acompañado de una luna, los cuales, ya no eran del gusto de Guajira motivo por el cual el láser resultó siendo su mejor aliado.

En medio de una gran sonrisa como es común ver a Guajira agregó: “Estén seguros de sus decisiones para que después no anden como yo”. Lo cierto es que no habrían sido mucho los tatuajes por borrar con esta técnica, sin embargo, Kelly no desaprovechó la oportunidad para compartir con sus fans, pues en las últimas semanas ha estado más activa que nunca e incluso ha tenido la oportunidad de agradecerles a sus fans por las diversas muestras de cariño.