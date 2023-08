¿Dejó de lado a sus hijos? Laura Acuña mostró quién le da los mejores besos

Laura Acuña es una de las presentadoras más reconocidas de la farándula nacional teniendo en cuenta su amplia experiencia en canales nacionales como RCN y Caracol, siendo parte de producciones como ‘Estilo RCN’, ‘Sábados felices’, ‘La Voz’ y ‘Muy buenos días’. Además, suele ser muy activa en sus redes sociales en donde suele compartir con los seres más importantes de su vida y mostró quien le da los mejores besos.

La bumanguesa sin duda ha logrado adquirir una amplia visibilidad en la pantalla grande lo cual también resulta estando reflejado en sus respectivas redes sociales. En especial su cuenta de Instagram, en donde ya alcanza los más de 4.3 millones seguidores, mostrando la serie de situaciones que vive a diario y por ende, los proyectos en los que se ve inmersa, además de su propio programa ‘La Sala de Laura Acuña’.

Recientemente, Acuña logró ganarse aún más el cariño de sus seguidores dejando ver que también siento un gran amor por los animales, teniendo en cuenta que en repetidas ocasiones ha sido blanco de críticas por su trato hacia su equipo de trabajo e incluso a los lugares que frecuenta, pero cabe resaltar que esta información no ha sido confirmada.

En medio de su publicación Laura se dejó ver en compañía de Julia quien sería la mascota de uno de sus amigos. La felina por supuesto, no dudó en mostrarle todo su cariño, dejando claro que ya podría ser parte de su familia. Por su parte, Acuña no dudó en mostrar su felicidad tanto así que reiteró: “Aquí me llenaron de besos”.

Y es que su gusto por los animales viene desde hace varios años, pues en su hogar cuenta con dos gatos, Ramona y Ramón, quien desde el momento en que los vio su cariño fue más que indiscutible, pues le demostraron el amor y el cariño que pueden ofrecer quien llegan a completar la familia. Tanto así, que cuando nació su hija Helena permitió que ambos crearan un lazo y por supuesto, amor.

Lo cierto es que los comentarios para la bumanguesa no se hicieron esperar, asegurando que no todos los rumores que se tienen sobre ella son verdaderos, pues recientemente estuvo inmersa en una nueva polémica con Carolina Soto, indicando que al parecer, existía una mala relación entre ellas, tanto así que solo la tendría bloqueada.

Horas más tarde el asunto fue aclarado por parte de Carolina dejando ver que son muy buenas amigas y suelen compartir en diversas ocasiones y nunca fue bloqueada de sus contactos de Carolina Soto.

