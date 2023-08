“Soy muy humilde, aunque no lo crean”: Amparo Grisales se refirió a las críticas que recibe en Yo me llamo

Amparo Grisales Captura de pantalla Yo me llamo e Instagram Amparo Grisales

Yo me llamo es uno de los realities más famosos del Canal Caracol, pues a lo largo de sus 9 temporadas ha logrado ser el programa más visto y esta nueva versión no fue la excepción, acompañado de reconocidas figuras del entretenimiento como Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, además de los imitadores que llegan a cautivar con su talento. Pero precisamente, Amparo generó dudas con respecto a las declaraciones de los jurados, las cuales fueron catalogadas como “actuadas” y para generar rating.

Hace pocos días Grisales estuvo haciendo parte del programa ‘Día a Día’ de Caracol televisión en donde reveló detalles de la siguiente fase que tendrá el programa. Sin embargo, en medio de esta situación quien resultó robándose la atención por su sinceridad resultó ser Jhovanoty.

En medio de la entrevista la actriz reiteró: “Yo soy muy humilde, aunque muchos no lo crean”, dejando claro que sus declaraciones se dan por aquellos imitadores que llegan, según ella, a irrespetar no solo el ‘Templo de la imitación’, sino también a los artistas originales: “Para ser humilde uno no tiene que ser bobo”.

Ante el hecho, el famoso humorista Jhovanoty no dudó en refutar las declaraciones de Amparo indicando: “Usted a veces es pasadita con la gente”. De manera contundente, la actriz le preguntó el motivo y para ese momento el integrante de Día a Día recordó algunas presentaciones en donde le pide a los participantes quitarse las gafas para ver un poco más de su rostro, sin embargo, segundos más tarde les pide que se las vuelva a poner, pues están muy “feos”.

Por su parte, Grisales indicó que esto era parte del humor de ‘Yo me llamo’, es decir, que quienes llegan al ‘Templo de la imitación’ se arriesgan a tener que atravesar por este tipo de declaraciones: “Ellos saben que es con mucho amor y nunca despreciando a nadie”. Asimismo, Amparo aseguró que muchos son conscientes como otros que no tanto, pero las audiciones son unas de las fases más queridas por los televidentes quienes buscan disfrutar de principio a fin del programa de canto del canal Caracol.

Lo cierto es que no es la primera vez que Grisales recibe comentarios por la forma en la que trata a los imitadores de ‘Yo me llamo’. Pero sí la primera en la que un presentador indaga de manera tan directa frente a este tema como lo hizo Jhonavoty, pues terminó recibiendo apoyo y felicitaciones por parte de los internautas, según ellos, porque nada se atreve a ‘encarar’ a la ‘Diva’ de la televisión colombiana.