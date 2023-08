“Ahora que piensa quebrar las EPS”: Mabel Moreno lanzó fuertes ‘pullas’ a Gustavo Petro y dejó claro que no la representa

Mabel Moreno es una de las actrices más famosas en el país, ya que desde hace varios años ha hecho parte de diversas telenovelas y series de televisión en especial del Canal Caracol y RCN respectivamente como lo son ‘La ley del corazón’, ‘La reina del flow’ y‘De brutas nada’. En medio de su amplia visibilidad no dudó en enviar pullas al gobierno de Gustavo Petro a través de sus redes sociales.

La actriz suele ser muy activa en sus redes sociales, pues no solo busca compartir la serie de proyectos en los que estará haciendo parte, sino también se encarga de divertir y entretener a sus fans. En esta ocasión, al parecer, Mabel se cansó de varias situaciones por las que afronta el país que decidió referirse al tema de manera contundente.

Moreno compartió con sus más de 1.9 millones de seguidores unas palabras que por supuesto, no pasaron desapercibidas en redes sociales. Inicialmente, Mabel reiteró: “Y ahora que Petro piensa quebrar las EPS. Que ganas de quebrar y romper ese señor no es mi presidente”. Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues aseguró que “ese man” no la representaba.

Asimismo, la reconocida actriz de ‘La ley del corazón’, aseguró que no solo no representa sus intereses a nivel político sino que mucho menos cuando de ser humano se trata. Si bien, sus declaraciones se dieron a partir de sus historias de Instagram, esta fueron replicadas por varios de sus seguidores ocasionando un sinfín de comentarios al respecto.

Aunque varios estuvieron de acuerdo con el hecho de que el actual gobierno no los representa, no resultaron felices del todo, pues reiteraron que la actriz no conoce a ciencia cierta como funciona una EPS, motivo por el cual referirse a este tema no estaría del todo correcto: “Como siempre la clase alta con su egoísmo, ojalá nunca tengan un familiar enfermo”, “Con prepagada y se pone a regar argumentos sin saber”, entre otros.

Ante el hecho sus más fieles seguidores también salieron en su defensa indicando que por fin alguien de la esfera actual sale a referirse o en contra del gobierno y sus diversas ejecuciones. Asimismo, reiteraron que nada mejor que decir lo que se piensa sin tener miedo a los malos comentarios que pueda llegar a recibir, aplaudiendo las palabras de la famosa actriz.