“Me encantó”: Este fue el detalle por el cual la novia de Miguel Polo Polo logró enamorar al congresista

Miguel Polo Polo se convirtió en tendencia en las últimas horas gracias a su nueva relación amorosa. El representante a la Cámara por la circunscripción Afro confesó en medio de una entrevista con la famosa periodista española Eva Rey varios detalles de su vida privada, los cuales causaron sorpresa entre sus seguidores.

El congresista fue el invitado en el programa de Desnúdate con Eva y desde allí contó que hoy en día vive en una relación sentimental con una joven conocida en redes sociales como Valeria Cuenca. Polo Polo confesó durante el diálogo con la española cómo fue que conoció a su novia actual y cuál fue el detalle que lo cautivo.

Sin embargo, la confesión del congresista sobre su vida sentimental causó revuelto entre sus seguidores y sus detractores, quienes se mostraron bastante sorprendidos pues muchos consideraron y dieron por sentado que el parlamentario era homosexual, pero su actual relación con la joven contradijo todas las especulaciones.

Como era de esperarse, la periodista no se quedó con la duda y tampoco desaprovechó la oportunidad para interrogar al congresista sobre su orientación sexual. Polo Polo no tuvo ningún problema en asegurar que el ama la esencia humana sin importar sea hombre o mujer.

“Yo soy de las personas que ama la esencia de los otros seres humanos. Claro que he estado con otros hombres, pero primero estuve con chicas, obviamente, por supuesto. Yo no soy morboso, no soy de andar fisgoneando por ahí”, manifestó el representante a la Cámara.

En cuanto a su relación con la joven, el congresista aclaró que llevan poco saliendo, pero que ha disfrutado mucho de su compañía y que está muy contento con ella, tanto que la semana pasada se viralizaron en redes sociales varias fotos del congresista y su novia paseando por Nueva York.

Y en cuanto a este viaje, el parlamentario no tuvo reparo en asegurar que fue él quien pago por todos los gastos: “En eso sí soy conservador, me gusta invitar. El viaje a Nueva York lo invité yo. El pelo, el maquillaje, la ropa, la rumba, me gusta pagarlo todo. No me gusta que ella ponga plata para nada. Me encanta verla linda”, puntualizó.

Esta sería el gesto de la novia de Polo Polo por el que se enamoró

No cabe duda que la relación del congresista ha sido ampliamente comentada en las diferentes redes sociales y así como muchos la han criticado, otros también han elogiado al congresista por haber sido transparente con sus seguidores. Sin embargo, frente a los malos comentarios, el congresista parece hacer caso omiso, pues en estos momentos solo se preocupa por disfrutar de su neuva relación.

Inclusive aprovechó la entrevista con la española para contar cuál habría sido la característica de la joven que lo cautivo: “Yo la vi y me pareció linda. Me encantó porque es igual de loca a mí. Un día nos fuimos a rumbear y empezó a surgir la química. Ella se empezó a quedar en mi casa luego de la rumba y así surgió la maricada”, indicó el parlamentario.