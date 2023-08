Ana Karina Soto mostró el resultado de un procedimiento estético en su rostro y antojó a más de uno

Ana Karina Soto es una de las presentadoras de televisión más reconocidas de la pantalla chica, su indiscutible talento ante las cámaras la ha catapultado a la cima del éxito y ha logrado participar en varias producciones bastante famosas, recientemente la presentadora hace parte de programa matutino de Buen Día Colombia.

Le puede interesar: Quién es y qué hace Mariana Correa, la hija única de Natalía París que quiere seguir los pasos de su madre

Gracias a su amplia trayectoria en la televisión, Ana Karina se ha posicionado como una de las figuras más reconocidas de la farándula colombiana, es por ello que su estilo de vida es de mucho interés para los miles de seguidores que tiene en sus redes sociales.

Le puede interesar: Por celos con uno de los jurados, Julio César Herrera llegó prevenido a ‘MasterChef Celebrity’

Gracias a su popularidad en las plataformas digitales, Ana Karina es una de las presentadoras más queridas por los televidentes. La nortesantandereana también se ha sabido ganar el cariño de su público debido a su carisma y su forma de ser, pues acostumbra a ser bastante cercana con sus fanáticos y a compartir con ellos varios concejos sobre estilo de vida y bienestar.

Le puede interesar: “No sabe cómo llamar la atención”: Aura Cristina Geithner fuertemente criticada por mostrar de más

Recientemente, la presentadora llamó la atención por haber confesado que planea someterse a un procedimiento estético en su rostro, lo que dejó bastante sorprendidos a sus seguidores.

Ana Karina Soto se sometió a un procedimiento estético en el rostro

La presentadora compartió que se haría una micropigmentación de labios, un procedimiento que busca dar color a los labios dando la apariencia de tener labial todo el tiempo. Esto se lleva a cabo de manera parecida a la micropigmentación de cejas, pues se trata de un tatuaje sobre la piel de los labios para darle un mejor contorno y emparejar el tono de los mismos.

Le puede interesar: “Ahora todo es trivial”: Emotivo mensaje de Nicolás Petro para su hijo Luka, antes de su nacimiento

“Se me olvidó contarles algo, importantísimo. Ustedes dirán: ‘¿A Ana Karina qué le pasó?’, ¿se le partió un diente o qué? No, señores, es que también me voy a hacer micropigmentación de labios… ¿De qué se trata eso?”, contó la presentadora por medio de sus redes sociales.

Le puede interesar: La Liendra le dio tremendo ‘manazo’ a Nicolás Arrieta frete a sus seguidores tras tirarle una Cartilla Nacho en la cara

Además, compartió un clip mostrando parte del procedimiento y luego mostró a la especialista de hacerle el tratamiento quien explicó que “Aparte de hacer un diseño, de marcar más el diseño de Ana Karina, que está bien bonito, vamos a volverlo a marcar. Vamos a aplicar una tonalidad rosa, para darle más color a sus labios”.