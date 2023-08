“Mucho ruido en la cabeza y tristeza en el corazón”: Exparticipante del ‘Desafío’ pasa por duro momento y “se acaban las fuerzas”

Margoth Salazar, Desafío The Box (Captura de pantalla de ig: Margoth Salazar y Desafío The Box 2023) “Mucho ruido en la cabeza y tristeza en el corazón”: Exparticipante del ‘Desafío’ pasa por duro momento y “se acaban las fuerza”

El Desafío The Box es uno de los programas más populares de la televisión colombiana en el que los participantes tienen que demostrar sus destrezas físicas en diversas pruebas que no solo retan su fuerza y resistencia, sino también su capacidad para formular estrategias y trabajar en equipo.

La exigencia de cada una de las pruebas es bastante desgastante, por lo que la mayoría de los participantes son personas que se han dedicado al ejercicio y al acondicionamiento físico, lo cual es bastante necesario para poder tener un buen desempeño en la competencia.

Muchos podrían pensar que solo los más fuertes ganan las pruebas y aunque en efecto hay obstáculos que requieren de esta destreza, la mayoría de las veces los atletas que llegan más lejos son aquellos que formulan las mejores estrategias y alianzas. Cabe recordar que en la última edición de la competencia Alejandra Martínez conocida como ‘Aleja’ y Alejandro Calderón, conocido como ‘Sensei’ se coronaron como los últimos campeones, llevándose 400 millones de pesos como premio. Sin embargo, los dos ganadores no pudieron recibir la totalidad del dinero debido a algunos tropiezos.

Entre tanto Guajira y Yan quedaron como los subcampeones y posteriormente se desató toda una controversia entre Guajira y ‘Aleja’ porque muchos aseguraron que a la ganadora le ayudó la suerte.

Exparticipante del Desafío pasa por un momento bastante difícil

Para varios de los participantes del Desafío la competencia les sirvió no solo como una forma de ganar millonarios premios, sino que además les funcionó como una plataforma para darse a conocer en las redes sociales. Varios de ellos, ganaron bastante fama y luego miles de seguidores los empezaron a tener en cuenta.

Es gracias a esto que se pudo conocer que Margoth Salazar, quien hizo parte del equipo Gamma, está atravesando por un complicado estado de salud. La atleta no duró mucho dentro del concurso, pues en el capítulo 11 se cayó durante una prueba y esto la llevó a su salida del programa.

Esta caída le generó una fuerte lesión misma que ahora la tiene viviendo una de las crisis más fuertes de su vida. A través de sus redes sociales, Margoth contó lo duro que ha sido lidiar con su estado de salud: “Solo Dios sabe cuán difícil ha sido. Y aunque me ven en historias sonriendo, entrenando y amando la vida, la verdad no ha sido fácil”.

“Lo que están viendo fue una toma de una resonancia magnética-artroresonancia con contraste (hace unos 20 días) es un examen especial que ayuda a mirar las articulaciones de la rodilla y otras cosas. El resultado que salió no fue positivo, tuve una complicación y para resumirles debo entrar nuevamente en un proceso quirúrgico obligatorio o no volveré a recuperar la movilidad de mi rodilla izquierda”, explicó la atleta.

“Como les repito, no está siendo fácil, así que agradezco a todo aquel que me aprecie y ore por mí, por mi mente, corazón y rodilla. Realmente las fuerzas se acaban y el rumbo se pierde y me he considerado una mujer muy fuerte, positiva, noble, trabajadora y a nada me le arrugo pero en este momento solo hay mucho ruido en la cabeza y tristeza en el corazón”, concluyó.