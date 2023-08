“Estoy hasta acá”: hija de Andrea Serna se cansó del trabajo de su mamá y le cantó la tabla

Andrea Serna es una de las presentadoras más famosas de Colombia gracias a toda la trayectoria que ha tenido en la televisión del país, llegando ser condecorada como la mejor presentadora por los Premios India Catalina. A pesar de que a diario hace lo que ama, no ha sido un proceso fácil con su familia, especialmente con su hija, quien, por ser tan pequeña, necesita más tiempo con su mamá.

Lea también: “Veía el amanecer”: Andrea Serna reveló el terrible insomnio que sufrió que casi la vuelve loca

Muchos han podido ver el trabajo de Andrea Serna, pues aparecía todas las noches en pantalla presentando ‘Desafío The Box’, uno de los proyectos más ambiciosos y uno de los que más conlleva tiempo, sobre todo porque no es grabado en la ciudad, lo que generó angustia y desespero en su hija Emilia.

A través de una entrevista con Carolina Cruz, la famosa presentadora confesó que su hija no aguantó más y le cantó la tabla por los horarios tan extensos de grabación que tenía, sobre todo, en el ‘Desafío The Box’:

“Ella una vez en el ‘Desafío’ me dijo, ‘mamá, ¿es que ellos no saben que tú tienes una hija?, es que mamá, estoy hasta acá' y me tocó decirle ' ok ok, ya vamos a acabar, tú puedes’”, afirmó la presentadora.

Lea también: “Agrava mi depresión”: Alina Lozano consumió por años una sustancia que le hacía daño sin darse cuenta

Además de eso, aseguró que ella siempre trata de acompañarla el mayor tiempo posible, pero que cuando no se puede, tratan de sobrepasar la crisis, ella entendiendo que mamá tiene que trabajar y tiene otras obligaciones, que por más que quiera, no puede dejar escapar.

Lo cierto es que ahora que Emilia está más grande, la acompaña a diferentes lugares, incluso a grabaciones del ‘Desafío The Box’.