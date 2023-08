Marbelle elogió ponencia de Miguel Uribe sobre congresistas de izquierda que estarían recibiendo ‘platica’ de más

Maureen Belky Ramírez, demostró nuevamente su interés por los distintos temas que cobijan la agenda política nacional, reafirmando sus ideales de derecha. La artista aprovechó un video del senador Miguel Uribe Turbay, para mostrar su inconformismo por el presunto pago adicional al sueldo a algunos congresistas, derivado de costos adicionales como: gasolina, viáticos y esquemas de seguridad.

“Aplausos de pie. Valiente y claro”, fueron las palabras de la intérprete de ‘Adicta al dolor’, en su cuenta de Twitter, en donde acumula más de 445.000 seguidores; para elogiar la intervención de Uribe en la Plenaria del Senado de la República, que se llevó a cabo el pasado martes 22 de agosto, y en la que senador señalo con pelos y señales a los congresistas que estarían generando gastos adicionales al Estado.

“Aquí el debate es sobre aquellos que promueven la lucha de clases y el resentimiento social, pero se resisten a perder privilegios. El punto es el siguiente: aquí se para un senador de las FARC a decirme con cinismo que no llegaron por la vía de los privilegios; pero lo que yo puedo decir con tranquilidad, es que yo nunca seré juzgado por muchos delitos. Los que están aquí sentados mataron a mis tíos, a Diego, a Rodrigo y a Hernando; aquí no se trata de venir a victimizarnos; si aquí ustedes son sobrevivientes, nosotros también”, afirmó Uribe Turbay.

“Yo no vengo aquí a victimizarme, el conflicto no ha tocado a todos; y ustedes tienen un privilegio hoy de tomar decisiones sobre la sociedad colombiana. Si con 40 millones de pesos no les alcanza para pagar la gasolina, díganlo con claridad”, añadió.

