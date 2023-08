Senadores estarían recibiendo más dinero aparte de su sueldo para gasolina y viáticos del esquema de seguridad

En una Plenaria del Senado de la República que se llevó a cabo este martes 22 de agosto, el congresista Miguel Uribe reveló varios nombres de senadores que reciben dinero por parte del Estado para pagar la gasolina de sus camionetas y viáticos para sus esquemas de seguridad.

La gran sorpresa que generó curiosidad en los asistentes a la plenaria es que la mayoría de los senadores que tienen este beneficio pertenecen al Pacto Histórico.

Nombres como el de Iván Cepeda, Aida Merlano, Piedad Córdoba, Gloría Flórez, Robert Daza, Antonio Lozada y Humberto de la Calle fueron los que se encontraron en la lista revelada por congresistas del Centro Democrático.

Además del millonario pago mensual de los congresistas, las personas que se encontraron en la lista también reciben ayuda económica por parte del Estado para cosas extras como la gasolina.

Pero esta polémica comenzó hace algunos días cuando el senador Jota Pe Hernández informó que algunos congresistas estarían recibiendo ayudas, pero en ese entonces se descartó que fuera de parte de la dirección administrativa del Senado y las investigaciones se enfocaron sobre la UNP, en donde se asignan los recursos a los congresistas.

Una de las personas que negó hacer parte de los beneficios fue Robert Daza y además pidió que hicieran públicas las listas de la UNP para certificar que él no hace parte de las personas que reciben estos beneficios.

Por su parte, Humberto de la Calle explicó por qué en su caso obtiene el beneficio. “Reitero que he votado a favor de esta iniciativa, pero fui elegido como Vicepresidente de la República y hay muchas normas donde se fija un esquema diferente al de los congresistas y por eso tengo esta protección. Siento que son privilegios innecesarios, pero me parece prudente que el país sepa por qué está pasando esto. Me someto a lo que el Estado diga, si el Estado estima que no lo necesito pues no haré reclamo alguno”.