“A mucha gente le ‘chocará’ leer esto”: Martha Bolaños mandó agridulce ‘pulla’ a quienes la critican en ‘MasterChef’

Se acerca una nueva etapa en MasterChef Celebrity Colombia, reality culinario de RCN, que en su capítulo 80 busca definir al top 10 de cocineros que continuaran en competencia. Este nuevo momento del concurso ha sacado a la luz estrategias de los ‘celebrities’, quienes hacen lo posible para no portar el delantal negro a pesar de las críticas; ejemplo de esto es la competitiva manera de jugar de Martha Isabel Bolaños, por la que se ha ganado varios ‘enemigos’ en el set.

Diego Sáenz y Carolina Acevedo protagonizaron, junto a la ‘Pupuchurra’, uno de los enfrentamientos verbales más ‘calientes’ de esta temporada, suceso que generó varios ‘memes’ y críticas en la red a este trío de famosos. Hecho del que recientemente salió a defenderse Bolaños en su cuenta de Instagram, en donde acumula más de 730.000 seguidores:

“Todos somos libres de pensar lo que queramos, opinar desde nuestro estrecho entendimiento; pero solo quienes vivimos las experiencias sabremos lo que realmente sucedió afuera y adentro. Yo debo confesarles que lo único que yo veo y siento cuando observo mi participación en ‘MasterChef’ es un inmenso e incondicional amor por mí; de verdad me enamoro y enorgullezco profundamente de esa mujer ‘berraca’ a quien nada le ha sido regalado y que se merece todo lo más bello”, afirmó la caleña de 49 años.

“Veo a una señora bebé, hablando en serio, veo a mi niña interior que me ha traído hasta aquí, con cosas que superar, pero eso solo me incumbe a mí, en mi tiempo y en mi espacio. A mucha gente le ‘chocará’ leer esto, porque les reflejara justamente eso que no tienen, pero ahí si los Invito a enfocarse en ustedes, no hay nada que ver afuera, lo mejor está por dentro. Amorcito para toda la banda, como dice mi querido Barragán”, añadió.

