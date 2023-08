“Qué hablen de mí, eso no me importa”: Vicky Dávila le salió al paso a las críticas que recibe a punta de música popular

Vicky Dávila es una de las periodistas más reconocidas en el país teniendo en cuenta su amplia trayectoria en diversos medios de comunicación como lo han sido ‘Noticiera TV Hoy’, ‘Noticias RCN’, ‘RCN radio’ y actualmente es la directora de revista Semana desde el año 2010, en donde ha llevado al medio a ser el más leído en Colombia, según Comscore.

Sin embargo, Dávila ha demostrado que el periodismo no es su única pasión, pues en repetidas ocasiones se ha mostrado cantando en donde ha recibido un sinfín de halagos por parte de sus seguidores, quien hasta le han pedido que le tome más tiempo a esta habilidad.

Esta ocasión no fue la excepción, pues Vicky no solo aprovechó para realizar la mímica de una de las canciones de música popular más reconocidas, sino de paso dejar claro que piensa sobre las críticas que recibe. El famoso tema “Que hablen de mí”, de autoría de Francy, ‘La Voz Popular de América’, resultó siendo el elegido en esta ocasión.

De acuerdo al clip compartido a través de sus redes sociales, la periodista dejó ver que trabaja, pero también disfruta, pues mientras que iba en su carro canto: “Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa”. Como era de esperarse la buena interpretación de Dávila no pasó desapercibida, pues aseguran que su sonrisa de satisfacción es lo que más se roba el show y así debería ser la actitud en aquellas situaciones que presentan.

Y es que Vicky ha logrado ganar una amplia visibilidad por medio de su cuenta de TikTok, pues no solo está verificada, sino también alcanza los más de 323.7 k de seguidores. La gran parte de sus publicaciones se basan en videos divertidos y virales, sin embargo, no deja de lado su labor periodística. Cabe resaltar que sus seguidores han quedado encantados con sus apariciones pidiéndole que este mucho más activa.