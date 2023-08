“Es el futuro padre de mis hijos”: Participante del ‘Desafío The Box’ habría confirmado noviazgo con su excompañero

Guajira del ‘Desafío The Box’ habla tras su derrota Foto: Captura de YouTube

El ‘Desafío The Box’ es uno de los realities más famosos de la televisión colombiana, teniendo en cuenta de que a lo largo de sus 19 temporadas se ha encargado de entretener a los televidentes con el fin de encontrar a los nuevos ‘Super Humanos’ quienes tendrán que enfrentarse a difíciles pruebas para llevarse el título.

Si bien, el programa llegó a su fin hace varias semanas la gran parte de los participantes han dado de qué hablar en los últimos días debido a la serie de situaciones que se han dado a conocer y han dejado sorprendido a más de un televidente.

Quien generó opiniones divididas recientemente fue Daniela Tabora una activista LGBTQ+ quien logró destacarse a lo largo de la competencia debido a su personalidad y por ende sus habilidades en cada una de las competencias. La participante suele ser muy activa en sus redes sociales con el fin de seguir dándose a conocer.

En medio de este hecho, Daniela decidió estar mucho más cerca de sus seguidores en donde realizó una dinámica de preguntas para despejar cualquier duda que tuvieran sus fans. Sin duda una de las que más resaltó fue su supuesta relación con otro de los concursantes como lo es Byron.

Y es que desde hace varias semanas se vienen rumoreando varios amoríos después del reality entre ellos entre Daniela y Byron, pues se les ha visto juntos en repetidas ocasiones. Ante el hecho y sin problema alguno la participante reiteró: “Como ustedes saben Byron es el futuro padre de mis hijos”.

Sin embargo, Daniela no tuvo ningún gesto de risa para hacer pensar a sus seguidores que se trataba de un chiste. Y es que en varias de sus publicaciones Byron no ha dudado en comentar con algunos emojis de corazones, los cuales no han pasado desapercibidos por los seguidores.

Pero, las cosas en los últimos días no estarían tan bien, entre ellos, pues recientemente el participante hizo parte de una competencia con una serie disciplinas incluidas en donde Daniela y Saskia estaban invitadas, sin embargo, luego de la finalización de la misma Byron resaltó que había sacado de su “llavero” a Daniela y quien ahora estaba allí era Saskia: “Lás perdió conmigo”.

Lo cierto es que ninguno de los dos ha confirmado o negado su cercanía, pues al parecer, se encuentran enfocados en sus diversos proyectos con el fin de seguir creciendo en el mundo deportivo y digital.

¿Quién es Daniela del ‘Desafío The Box’?

Daniela Tabora se convirtió en la primera participante del desafío trans quien se encuentra adelantando sus estudios de Comunicación Social y Periodismo. Además, durante varios años se ha enfocado su trabajo en el sector público con el fin de respetar y seguir visibilizando los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Luego de salir de la competencia espera seguir llevando a cabo sus diversas disciplinas y ahora poder convertirse en empresaria.