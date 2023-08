Juliana Galvis se va de MasterChef en reto de eliminación en donde los jurados fueron más ‘cuchillas’ de lo normal

Una nueva celebridad apagó sus fogones en el set de MasterChef Celebrity Colombia, la noche de este martes 15 de agosto; luego de que en el capítulo 72 no pudiera complacer los paladares de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, quienes pusieron contra el reloj a 8 famosos que portaban el delantal negro, para que prepararan un platillo basado en lo que aparentemente los reconocidos jurados tienen en sus neveras.

El reality culinario de RCN, ha enfrentado una dura lucha en estas últimas semanas por el lanzamiento de ‘Yo Me Llamo’, de Caracol Televisión; su directo rival en el rating y con quien comparte un horario de transmisión que va desde las ocho de la noche hasta las 9:30 p.m. Hecho que no solo lo afecta en la preferencia al momento de que la audiencia se decide que ver; también le ha planteado varias discusiones en redes sobre el contenido del concurso, ya que algunos internautas exigen menos lágrimas y más cocina.

Esto le puede interesar: Lágrimas y sazón: Barragán puso a ‘chillar’ al set de MasterChef con un platillo con el que recordó su infancia

Juliana Galvis fue eliminado en el capítulo 73 de MasterChef Celebrity Colombia

‘El Negrito’, ‘El Barragán’, Diego Sáenz, Martha Isabel Bolaños, Daniela Tapia, y Juliana Galvis, tenían sesenta minutos para ejecutar un platillo libre, pero que debía de tener inmerso la mayoría de conocimientos que han adquirido durante toda la competición y en el que debía resaltar la técnica y los procedimientos que tenían anotados en sus libretas, además de tener un emplatado bastante elaborado.

Para sorpresa de muchos, la actriz bumanguesa Juliana Galvis, fue quien apagó su fogón tras no convencer a los chefs con su pasta con mejillones. “Yo creo que estar en MasterChef es un regalo, no solo para aprender a cocinar, sino para conocerse mejor. Yo en esta cocina he tenido grandes momentos y si hay algo de lo que sé que hice es de ser auténtica”, fueron algunas de las palabras de despedida de la actriz.

La partida de la cocinera representa la partida del 50% de los concursantes; quienes al igual que en este reto de eliminación tendrán que someterse a un aumento en los criterios de calificación de Rausch, Zubiría y Carpentier quienes no tendrán misericordia con sus comentarios.

No se lo puede perder: ¿Se lo perdió? Así puede ver los capítulos de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ por internet