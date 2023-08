¿No le cogió el maní? Le dan ‘palo’ a Escola en redes por presuntamente desconocer la vida y obra de ‘El Sayayín’

El ‘Templo de la imitación’, recibió en escenario central a una nueva camada de participantes, que dieron todo de sí para pasar a la siguiente fase de ‘Yo Me Llamo’ , en el quinto capítulo del reality de Caracol Televisión; en el que la champeta tuvo presencia, con un participante que llevó a los jurados uno de los referentes de este género, que para algunos internautas puso en duda los conocimientos musicales del argentino César Escola.

El 15 de julio de 2012 y con 30 calendarios en su espalda, partió del mundo terrenal Jhon Jairo Sayas Díaz, mejor conocido como ‘El Sayayín’, quien falleció tras ser herido con arma de fuego en extrañas circunstancias. Haciendo honor a su trayectoria, en el episodio transmitido el martes primero de agosto, un concursante sorprendió a la audiencia y parte de los jurados con su imitación del artista cartagenero.

Así le fue al doble de ‘El Sayayín’ en su presentación en ‘Yo Me Llamo’

“La voladora” y “Paola”, fueron los temas con los que el participante puso a bailar a los presentes en el set, pero que causó varios gestos de disgusto a Escola, que se masificaron en el momento en que Pipe Bueno cantó un fragmento de una de las canciones.

“¿Ya se fue? ¿Igualito? ¿Por favor compren el disco?”, fueron algunos de los comentarios irónicos del argentino, que fue el único que pulsó el botón rojo; palabras que desataron varios comentarios en las redes, por parte de seguidores del concurso que están en desacuerdo.

“Ahí es donde se ve que el jurado no sabe un cul*”, “Señor Escola no todo es tango”, “Ese jurado no sabe de lo nuestro”, “El jurado no opinó nada porque no conoce de esa música” y “Primera vez que Escola escucha esa música”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.

