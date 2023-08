¿No faltó intimidad? ‘Aleja’, del ‘Desafío’, reveló candentes detalles del reality que no se vieron por televisión

Aleja de 24 años y ganadora del Desafío The Box, es una aficionada a la velocidad y al mundo del modelaje. Por eso, cuando tiene que actuar para un video o hacer una sesión fotográfica a bordo de una motocicleta de alto cilindraje, es tan natural como sentir el viento en su piel y el rugido del motor bajo su cuerpo. El sueño de Aleja es pararse en un escenario y convertirse en cantante.

Hace poco se término la versión 19 del Desafío, dejando como ganadores a ‘Aleja’ y ‘Sensei’. Cada uno se llevó para su casa 400 millones de pesos, y ya han comenzado a disfrutar de la fama y el reconocimiento que ganaron gracias a su participación en la competencia.

Durante la semana pasada, la ganadora del Desafío The Box 2023 fue invitada a la emisora Tropicana. Allí tuvo una extensa conversación sobre lo que realmente sintió al estar en el reality.

Pues bien, De acuerdo con ella, muchas personas no confiaban en sus capacidades y hasta aseguraban que no era buena para las diferentes pruebas. “Durante el programa me subestimaron bastante, nunca me fijé en eso y, más bien, me dejé guiar por las voces que en verdad querían orientarme, una de ellas fue la de ‘Sensei’, que nunca dejó de hablarme y creer en mí, entonces me encanta callarles la boca”.

A su vez, los fanáticos del reconocido reality no paran de comentar en las redes sociales y por supuesto, no dejan de hacerles preguntas respecto a todo lo que no mostraron las cámaras. Por ejemplo, durante el fin de semana ‘Aleja’ respondió una picante pregunta de un internauta, quien quería saber si los participantes podían tener relaciones sexuales en las diferentes casas.

Dicho esto, ella fue sincera y contestó lo siguiente: “Si uno quería, le podía bolear, porque hasta preservativos encontraba uno por ahí, pero creo que por el estrés de la competencia ninguno lo hizo, eso pasaba a segundo plano”.