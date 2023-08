“Qué rabonada”: Aleja del ‘Desafío The Box’ confesó la ‘trampa’ que los televidentes no vieron, Guajira quedó de ‘villana’

Aleja 'Desafío The Box Aleja 'Desafío The Box

Aleja del ‘Desafío The Box’ se convirtió en la ganadora de la versión número 19 del programa de televisión junto a Sensei, llevándose consigo 400 millones con los que espera comprar su propio apartamento y una moto, teniendo en cuenta su pasión por este automotor.

Si bien, está más que claro su triunfo las pullas aparecieron nuevamente, pues ambos ganadores estuvieron haciendo parte de la emisora ‘Tropicana’ revelando detalles con respecto a esta situación, causando varias sorpresas.

Como era de esperarse la serie de preguntas por parte de los locutores fueron ‘duras’ tratando de conocer las diversas versiones. Una de las que más se destacó a lo largo de la entrevista resultó ser su percepción frente a un comentario que al parecer, le hizo ‘Guajira’ quien fue su competencia durante la gran final.

Ante el hecho, Aleja sin problema alguno reiteró lo que ocurrió mientras que cumplían con la prueba:: “En el momento no vi nada raro y yo iba detrás de ella, íbamos muy pegaditas y ella, en un momento en el que estaba el hueco ahí para pasar al otro, en el laberinto, se volteó y me dijo: ‘No, por aquí no es’. Entonces, yo me devuelvo inocente y miro y ella siguió”.

Aunque dejó claro que al que obra bien le van bien, los comentarios por parte de los locutores no se hicieron esperar, especialmente de ‘Luchito’ humor, quien resaltó: “Que rabonada”, mostrando su descontento frente a esta acción de ‘Guajira’ durante la prueba final.

Asimismo, Aleja aseguró que tal vez fue una “maniobra” de ‘Guajira’ para despistarla y así poder tener una mayor ventaja debido a que durante la prueba ambas estuvieron bastante cerca. La ganadora del ‘Desafío’ también resaltó que no tiene ningún problema con la exparticipante, pues nunca pudo convivir con ella, eso sí destacó su nivel deportivo, pero no más allá de eso, teniendo en cuenta de ‘Guajira’ en varias ocasiones fue criticada por su actitud dentro del reality.