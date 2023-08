Aleja, ganadora del Desafío, presumió su nueva y costosa adquisición, ahora luce una sonrisa con diamantes

Aleja del 'Desafío The Box' criticada por escoger del uniforme de Omega para la última etapa Foto: Captura de YouTube

Alejandra Martínez se hizo tendencia luego de que se consolidara como la campeona de la última edición de El Desafío ‘The Box’, la deportista venció en la final a Guajira, quien durante la prueba final hizo pensar que sería la victoriosa, pero debido a algunas dificultades en los obstáculos fue alcanzada por Aleja quien terminó ganándole.

El triunfo de Aleja le trajo varias críticas, pues muchos consideraron que se trató de suerte, no obstante esto también levó a que las tensiones con Guajira salieran a la luz. Posterior a la final del concurso, la misma Aleja explicó que si bien no se llevaron muy bien durante la competencia, su relación con Guajira no es ni buena ni mala.

Sin embargo, en medio de una entrevista con la emisora de Tropicana la campeona contó que durante la prueba final Guajira le dio una mala indicación que hizo que ella quedara en desventaja y por eso perdió algo de tiempo. Pero de la misma forma resaltó que esto no logró quitarle su título y además aseguró que “al que obra bien le va bien”.

Adicionalmente, también contó que antes de entrar en la competencia, ella tenía un emprendimiento de ropa deportiva, el cual seguiría impulsando con el dinero que logró ganar gracias al Desafío. Cabe mencionar que la campeona se llevó la modesta suma de 400 millones.

Aleja, ganadora del Desafío, se puso diamantes en los dientes

La última ganadora del Desafío confesó en medio de la misma entrevista que se colocó diamantes en sus dientes. Fue la locutora de esta emisora quien notó el brillo en la dentadura de la atleta y le preguntó por ello. Aleja respondió que, en efecto, se trataba de diamantes; sin embargo, aseguró que quiso ponérselos de forma que quedaran bastante discretos.

“Me los pusieron. El muchacho que me arregla los dientes me dijo ‘ay ven te pongo’”, narró.