Maleja se pronunció ante polémica de Aleja y Guajira del ‘Desafío The Box’

El ‘Desafío The Box’ llegó a su final teniendo a Sensei y Aleja como los ganadores de la copa del 2023 en lo que fue la última temporada desde la Ciudad de Las Cajas, dejando así a Yan y Guajira como los subcampeones en un capítulo inolvidable.

Esto precisamente a días de haber llegado a su final sigue encendiendo más la controversia sobre quién, entre las mujeres, debía ganar. Y ha sido la mecha que llevó a Maleja a hacer un video llamando a la reflexión de quienes se han dedicado a insultar y criticar.

Indico que es bueno que el ‘Desafío The Box’ genera tantas emociones, que la gente hable, comente y conecte con los desafiantes, pero que es prioritario no olvidar que se trata de una competencia. Para ello puso de ejemplo las peleas que generan los partidos de futbol cuando la apuesta es mínima, por lo que pide imaginar cómo es cuando es una competencia en la que está en juego 400 millones de pesos y un título.

“Todos tenemos nuestros favoritos y con base a eso podemos dar nuestra opinión de quién merece o no ganar. Habrá muchos como yo que se fijan en lo deportivo, otros en la convivencia, y otros en la región. Todo es válido, lo que no es válido es lanzar juicios contra personas que ustedes no conocer, claro el Desafío deja ver rasgos de nuestra personalidad que quizá no sean tan agradables”

— Maleja