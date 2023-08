“En todos los aguaceros no se puede bañar”: ‘Guajira’ contó por qué tomó distancia de sus compañeros del Desafío Instagram: @kellyrios27

Kelly Ríos, más conocida como ‘Guajira’, es la subcampeona de El Desafío ‘The Box’ quien desató toda una controversia mediática por la forma en la que se libró la final y en la que se coronó Alejandra Martínez como la campeona de la última edición del concurso y se llevó consigo la modesta de 400 millones de pesos.

Durante la última prueba las finalistas se enfrentaron juntas, pero a pesar de la gran ventaja que le llevaba ‘Guajira’ sobre Aleja, esta última la igualó y en los últimos obstáculos pudo completar de primeras el circuito. No obstante, este triunfo fue señalado por muchos como un golpe de suerte que le llegó a Aleja.

Entre las dos finalistas las tensiones fueron más que evidentes y por ello cientos de personas comentaron que las dos desafiantes no llevaban la mejor relación fuera del concurso y prueba de ello fue la distancia que ‘Guajira’ puso entre ella y sus compañeros. Sin embargo, Aleja aseguró que si bien dentro de la competencia su relación con ‘Guajira’ no fue la mejor, hoy en día, fuera de la competencia, su relación no es buena pero tampoco mala.

Guajira habló del porqué no se relaciona tanto con sus excompañeros del Desafío

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas, la exparticipante interactuó con varios de sus seguidores por medios de las historias de Instagram, en donde aseguró que a pesar de que ella no ganó, tampoco se siente mal con el resultado, sin embargo, aseguró que en la prueba final a su rival si le sonrió la suerte pese a que ella diga que no.

Pero además ‘Guajira’ contó qué está pasando por un momento bastante bueno y positivo de su vida y que espera que en el futuro nuevas puestas se le abran, no obstante los seguidores también le preguntaron por las razones por las que se había distanciado de sus compañeros. Ya que en las integraciones de los equipos ella no ha estado.

“Yo no he tomado distancia, lo que pasa es que hay que priorizar las cosas que para ti son importantes. Yo soy de las que piensa que en todos los aguaceros no se puede bañar”, comenzó diciendo la atleta.

“Con algunos tengo una relación más cercana que con otros... pero no quiere decir que me caigan mal o que si los veo no los vaya a saludar”, continuó la exparticipante.

“Simplemente, estoy en otro momento de la vida, preferí venir a la Guajira y estar con mi familia”, sentenció la subcampeona.