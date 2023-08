¿Coqueteo va, coqueteo viene? Yan del ‘Desafío The Box’ no dudó en destacar la belleza de Sara con inesperado comentario

Yan Desafío The Box Captura de pantalla Instagram Yan Y Sara Desafío The Box

Yan del ‘Desafío The Box’ es un deportista que nació en la comunidad indígena Nasa y a lo largo de sus 25 años se destacó en varios campeonatos de fútbol. Si bien, no se llevó el premio mayor durante la más reciente temporada logró ganarse el cariño de los televidentes debido a sus habilidades físicas y su carisma.

Luego de salir del famoso reality ha dejado ver que ha estado muy ocupado siendo parte de varios recibimientos e invitaciones, pues al llegar a Páez, Cauca territorio en donde reside, la comunidad indígena lo recibió por todo lo alto, sintiéndose casi como un héroe. Además, el exparticipante tampoco ha pasado desapercibido a través de sus redes sociales.

Si bien, Yan no estuvo presente en la más reciente reunión del ‘Alpha tour’ en donde además de adelantar algunas competencias lideradas por Sensei también alquilaron una casa campestre con el fin de descansar y aprovechar el momento para hacer una fiesta y así poder compartir juntos. Aunque se desconocen los motivos de su ausencia no fue el único, pues ‘Guajira’, Sara y otros exparticipantes tampoco decidieron ser parte de este encuentro.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que Yan dejara ver que cuenta con una excelente relación con sus compañeras de reality, pues no ha dudado en lanzar halagos por su belleza a Juli, pero en esta ocasión la oportunidad fue para Sara. Pues como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores y de los de la pereirana no se hicieron esperar.

Sara quien suele ser muy activa en su cuenta de Instagram en donde ya alcanza los más de 529 mil seguidores y ha logrado cautivar a más de un televidente con su belleza y también con su gusto por la alimentación, teniendo en cuenta que estudió Nutrición y Dietética hace algún tiempo. Recientemente, Sara compartió unas imágenes en traje de baño, dejando ver lo bien que la pasó durante unos días de sol y descanso.

En medio de la serie de comentarios resaltó especialmente el realizado por el exconcursante Yan, quien resaltó: “No le meta así de rico mi Sara”. Minutos después la serie de reacciones por parte de sus fans no faltó ocasionando varias risas en donde destacaron su personalidad frente a su carisma y espontaneidad, entre los que más se destacan se lee: “El mejor tanto en personalidad, mi admiración siempre”, “Mis guerreros favoritos”, “Mi Yan favorito”, entre otros.

Por supuesto, quien no pudo faltar resultó ser Sara quien en medio de risas, reiteró: “Mi Yan lindo”, agregando varios corazones. Lo cierto es que los participantes sostienen una excelente relación luego de su salida de la más reciente versión del ‘Desafío The Box”.

Yan del ‘Desafío The Box’ confesó que perdió su segundo hijo

Yan compartió un sentido mensaje a través de sus redes sociales con el fin de que sus seguidores resultaran ser los primeros en enterarse de esta noticia: “Estoy aquí para contarles a todos los que han estado conmigo en este proceso. Lastimosamente, mi pareja y yo perdimos el bebé que venía en camino”, aseguró el participante de esta temporada. Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues resaltó que quería compartir esté sentido momento con todos sus seguidores, pues han sido quienes han estado al pendiente de todo su proceso y le han reiterado su apoyo.

Ante la inesperada noticia, los mensajes de apoyo por parte de sus seguidores no se hicieron esperar por parte de sus seguidores. Teniendo en cuenta que no resulta para nada sencillo afrontar esta noticia en medio de la felicidad que tuvo por su paso por el reality, en donde logró convertirse en uno de los participantes más destacados y queridos por los televidentes.