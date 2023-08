Juli del ‘Desafío The Box’ encendió la temperatura y hasta Yan reaccionó

El ‘Desafío The Box’ llegó a su final teniendo a Sensei y Aleja como los ganadores de la copa del 2023 en lo que fue la última temporada desde la Ciudad de Las Cajas, dejando así a Yan y Guajira como los subcampeones en un capítulo inolvidable.

Sin embargo, cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos de las montañas de Tobia y ese es el caso de Juli

Recientemente la exparticipante publicó un seriado de dos imágenes en la que aparece en vestido de baño desde la arena de la playa mientras tomaba una piña colada y al pie de publicación se lee: “Un lindo fin de semana con buena compañía ✨♥️🧘”. Yan no dejó pasar por alto el post por lo que salió con una de sus frases características “No le meta así de rico mi Juli 🙌”.

Es de recordar que, para una prueba, comer, dormir, y obtener buena información sobre la vida de los demás en el ‘Desafío The Box’ es como Yan de la casa Beta repetía contantemente una expresión caló dentro del público televidente y no era otra que su “Ayayay”.

La palabra por lo general venía acompañada de una energía muy altiva y que ya muchos repetían en cada episodio cada vez que este la decía porque sabían muy bien que luego de ella, cuando había una reunión de Beta, venía una pregunta que despejará todo tipo de dudas.

En cada clip que se publicó en las redes del ‘Desafío The Box’ las reacciones sobre la actitud de Yan no cesaron, y es que muchos aseguran identificarse con él debido a la manera en la que indagó hasta darse por satisfecho con la verdad, pero también por su característica expresión. A la famosa “Ayayay” también le sumó “No le meta así de rico” y “Es que no me lo van a entender” que desataban todo tipo de reacciones.