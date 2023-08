“Soporte, vieja”: Aida Victoria Merlano tiene problemas con una vecina por esta razón

Aida Victoria Merlano le contó a sus seguidores que durante varios meses ha tenido algunos inconvenientes con una vecina a propósito de ciertas actividades que la joven lleva a cabo en su apartamento, las cuales, para ella, resultan bastante incómodas. Pero no se quedó callada y decidió responderle contundentemente.

La creadora de contenido ha dejado ver en más de una oportunidad que no es una persona que se queda de brazos cruzados ante las críticas, no solo en lo que respecta a algunos detractores en las redes sociales, sino también para defender su punto de vista en conflictos digitales en los que figuras públicas se han visto involucradas.

Y en este caso no sería la excepción, ya que comentó que a propósito de que su apartamento recibe diferentes remodelaciones, una vecina solía reclamarle por el constante trabajo de construcción que se llevaba a cabo.

“Yo remodelaba el apartamento cada que a mí me entraba plata, y me acuerdo una vez una señora dizque: ‘ese apartamento se mantiene en remodelación, ¿por qué no hacen todas las remodelaciones al mismo tiempo?’”, contó la colombiana.

Sin embargo, Aida Victoria Merlano no se quedó callada y decidió responderle de manera contundente a la señora: “vieja p***a hijue***a, pues porque yo no tengo plata, desgraciada. Porque a mí medio me pagan una pautica, yo hago la escalera; me pagan una pautica, cambio la puerta; me pagan una pautica, cambio la cocina; me pagan una pautica, me compro un televisor de 82 pulgadas, y soporte, vieja hijue***a”.

Aida Victoria Merlano está pensando en vender su apartamento

En la misma serie de historias, la influencer le reveló a sus seguidores que está pensando en vender este apartamento para conseguir uno en Medellín, indicando que su vivienda actual no la usa con mucha frecuencia y que el dinero de la venta del inmueble le podría resultar bastante útil actualmente.

“No es que en Medellín tenga casa, yo en Medellín vivo de Airbnb. O sea, yo soy gitana, yo ando con una maleta. Es como que yo, de repente me quedó aquí un día”, comentó Aida Victoria Merlano.

“Yo aquí pensando: ‘¿Y si vendo esta casa y me compro algo en Medellín?’. Lo que pasa es que esta casa tiene historia, tiene un valor sentimental muy grande. Pero también tiene un valor económico y necesito plata”, concluyó la colombiana.