Aida Victoria Merlano habría revelado la verdadera razón por la que terminó con ‘Westcol’

Aida Victoria Merlano dejó entrever a sus seguidores cuál podría haber sido la razón por la que su relación con el streamer ‘Westcol’ duró pocos meses, aprovechando también para responderle un comentario a un usuario de Instagram que la tildó de inestable con sus compromisos amorosos.

Durante su paso por el mundo de las redes sociales, la influencer ha dejado ver una lista de diferentes parejas, y si bien algunas han durado bastante, otras se han terminado en muy poco tiempo. También cabe destacar que no suelen terminar de buena manera, algo que ella misma ha indicado en un par de oportunidades.

Entre las parejas más conocidas de la colombiana figuran el creador de contenido Yeferson Cossio, con quien se encontró recientemente y protagonizaron una incómoda escena; el cantante Naldy y el streamer Westcol, quien fue su pareja oficial más reciente.

Este último ha gozado de una ventaja que muchos exnovios de Aida Victoria Merlano no tienen actualmente, y es que ambos siguen en contacto y se nota una buena química entre ellos, compartiendo en diferentes oportunidades y mostrándose muy unidos.

Pero a través de un comentario en su más reciente publicación sobre el amor, la joven terminó revelando un detalle que podría indicar el verdadero motivo por el que ella y Westcol no continuaron su relación, todo a propósito de un mensaje de una seguidora: “¿Por qué dices palabras tan acertadas, pero nunca se te ve con una pareja de manera adecuada o terminas a los 8 días?”.

En relación a esto, Merlano comentó: “mi primera relación pública duró 3 años y la más corta 2 meses. Ahora, respondiendo a por qué no tengo una ‘pareja acertada’, que asumo que te refieres a duradera en el tiempo, porque recibimos el amor que creemos merecer, y yo no merezco migajas”.

Otras versiones sobre la ruptura de Aida Victoria Merlano y Westcol

Además de este detalle, ambas figuras colombianas han dejado diferentes versiones sobre las razones de su ruptura. Si bien en este reciente comentario la joven dejó entrever que el streamer no terminó llenando sus expectativas, en otras oportunidades se han manejado otras versiones.

Una de la primera que se hizo pública fue cuando Aida Victoria Merlano comentó que el joven no era detallista: “él no era especial. A él no le nacía decirme: ‘mi amor, ponte linda, vamos a cenar’. El plan para él era ver una película luego de hacer ‘streaming’. Hubiese sido lindo que en algún momento él me hubiera dicho: ‘ponte linda, vamos a cenar’”.

También se manejó otra versión por parte de ambos en donde revelaron que había incompatibilidad en el tema sexual, en especial en relación a Westcol.